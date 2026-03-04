Barcelona (Lampost.co)–Drama tersaji di Stadion Spotify Camp Nou pada Rabu (4/3/2026) dini hari WIB. Tuan rumah Barcelona harus menelan pil pahit meski berhasil menaklukkan Atletico Madrid dengan skor telak 3-0 pada laga leg kedua semifinal Copa del Rey 2025/2026. Kemenangan tersebut tidak cukup membawa armada Hansi Flick ke partai puncak karena kalah agregat 3-4.

Defisit empat gol dari leg pertama di Metropolitano menjadi gunung yang terlalu tinggi untuk didaki Lamine Yamal dan kawan-kawan. Meski mendominasi sepanjang 90 menit, Los Rojiblancos yang tampil sangat disiplin berhasil mempertahankan keunggulan agregat mereka hingga peluit panjang berbunyi.

Jalannya Pertandingan

Sejak menit awal, Barcelona langsung menggempur pertahanan Atletico. Harapan untuk melakukan remontada mulai membubung ketika Marc Bernal memecah kebuntuan pada menit ke-29. Memanfaatkan umpan tarik akurat dari Lamine Yamal, gelandang muda itu melepaskan tembakan jarak dekat yang gagal diantisipasi kiper Juan Musso.

Menjelang turun minum, tekanan bertubi-tubi Barca membuahkan hasil. Pelanggaran Marc Pubill terhadap Pedri di kotak terlarang membuat wasit Ricardo de Burgos menunjuk titik putih. Raphinha yang maju sebagai eksekutor dengan tenang menyarangkan bola ke pojok bawah gawang pada menit ke-45+5, mengubah skor menjadi 2-0 sebelum jeda.

Babak Kedua yang Menegangkan

Memasuki babak kedua, dominasi Blaugrana tidak mengendur. Pada menit ke-72, Marc Bernal kembali mencatatkan namanya di papan skor.

Umpan silang melengkung Joao Cancelo disambut Bernal dengan penyelesaian klinis yang membuat stadion bergemuruh. Skor 3-0 membuat Barcelona hanya membutuhkan satu gol lagi untuk memaksakan babak tambahan.

Namun, Diego Simeone merespons dengan memperkuat lini pertahanan secara ekstrem. Atletico Madrid menumpuk pemain di area penalti dan sukses mematahkan setiap serangan balik tuan rumah. Hingga masa injury time berakhir, skor 3-0 tetap bertahan.

Atletico Menanti Lawan di Final

Dengan hasil ini, Atletico Madrid berhak melaju ke final Copa del Rey yang akan berlangsung di Sevilla pada April mendatang. Los Colchoneros kini menanti pemenang laga semifinal lainnya antara Real Sociedad dan Athletic Bilbao. Sociedad saat ini memegang keunggulan 1-0 dari leg pertama.

Bagi Barcelona, kegagalan ini memupus ambisi mereka untuk meraih quadruple musim ini. Hansi Flick kini harus mengalihkan fokus penuh ke perburuan gelar La Liga dan Liga Champions yang masih menyisakan persaingan ketat.

Susunan Pemain:

Barcelona: Garcia; Cancelo, Martin, Cubarsi, Kounde (Balde 13′, Araujo 71′); Pedri, Bernal; Raphinha, Lopez (Rashford 64′), Yamal; Torres (Olmo 64′).

Atletico Madrid: Musso; Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente; Lookman (Molina 58′), Cardoso, Koke (Sorloth 58′), Simeone (Gimenez 76′); Alvarez (Baena 69′), Griezmann.