Milan (Lampost.co)–Duel panas bertajuk Derby d’Italia yang mempertemukan Inter Milan kontra Juventus berakhir dengan drama lima gol. Dalam laga pekan ke-25 Serie A musim 2025/2026 di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu (15/2/2026) dini hari WIB, Nerazzurri sukses memetik kemenangan tipis 3-2 atas Si Nyonya Tua.

Pertandingan ini berlangsung dengan tensi sangat tinggi sejak menit pertama. Piotr Zielinski muncul sebagai pahlawan bagi tuan rumah setelah mencetak gol penentu di masa injury time, sekaligus memastikan posisi Inter Milan kian sulit terkejar di puncak klasemen sementara.

Jalannya Pertandingan

Juventus sebenarnya memulai laga dengan sangat baik. Skuad asuhan Luciano Spalletti sempat memberikan tekanan berarti bagi lini pertahanan Inter. Namun, petaka bagi Bianconeri terjadi pada menit ke-41 ketika bek andalan mereka, Pierre Kalulu, menerima kartu merah langsung akibat pelanggaran keras terhadap Marcus Thuram.

Bermain dengan sepuluh orang membuat Juventus kewalahan menahan gelombang serangan Inter yang dipimpin duet Lautaro Martinez dan Francesco Pio Esposito. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inter memecah kebuntuan di babak kedua melalui aksi pemain muda Francesco Pio Esposito pada menit ke-76.

Juventus sempat menunjukkan mentalitas luar biasa meski kalah jumlah pemain. Manuel Locatelli berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-83 lewat sepakan keras dari luar kotak penalti.

Namun, laga mencapai puncaknya di menit-menit akhir. Inter kembali unggul, Juventus membalas, hingga akhirnya Piotr Zielinski melepaskan tembakan mendatar di menit ke-90 yang gagal kiper Juventus halau.

Dominasi Inter Milan di Klasemen

Dengan hasil ini, Inter Milan di bawah asuhan Cristian Chivu makin kokoh di peringkat pertama klasemen Liga Italia 2025/2026. Nerazzurri telah mengoleksi 61 poin dari 25 pertandingan, unggul delapan angka dari rival sekota, AC Milan, yang berada di posisi kedua.

Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Juventus. Posisi mereka tertahan di peringkat keempat dengan 46 poin, terancam oleh AS Roma yang membayangi di posisi kelima dengan poin yang sama. Persaingan memperebutkan zona Liga Champions akan makin panas hingga akhir musim nanti.

Kemenangan ini sekaligus membalaskan dendam Inter Milan setelah pada pertemuan pertama di Turin musim ini, mereka menyerah 3-4 dari Juventus. Kini, fokus Nerazzurri beralih ke kompetisi Eropa sambil menjaga konsistensi di liga domestik demi merengkuh gelar scudetto 2026.

Statistik Pertandingan Inter vs Juventus