Sevilla (Lampost.co)–Sevilla harus puas berbagi satu poin saat menjamu Rayo Vallecano dalam lanjutan La Liga Spanyol pekan ke-27 musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Senin (9/3/2026) dini hari WIB, laga berakhir dengan skor imbang 1-1.

Tuan rumah sempat memimpin lebih dulu melalui gol cepat penyerang mereka, Akor Adams. Namun, keunggulan tersebut sirna di babak kedua setelah tim tamu berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Alfonso Espino. Hasil ini membuat kedua tim masih tertahan di papan tengah klasemen sementara.

Jalannya Pertandingan

Sevilla yang tampil di hadapan pendukung sendiri langsung menggebrak sejak menit awal. Pelatih Matias Almeyda menginstruksikan anak asuhnya menekan tinggi lini pertahanan Rayo Vallecano. Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-13.

Berawal dari skema serangan balik cepat, Juanlu Sanchez mengirimkan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Akor Adams yang berdiri bebas berhasil menyambut bola dengan sundulan tajam yang tak mampu kiper Rayo halau. Skor 1-0 untuk keunggulan Sevilla bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Rayo Vallecano mencoba keluar dari tekanan. Tim asuhan Inigo Perez tampil lebih berani dalam melakukan penguasaan bola. Menit ke-50, keheningan menyelimuti stadion ketika Alfonso Espino melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok gawang Odysseas Vlachodimos. Skor berubah menjadi 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, Sevilla mencoba memasukkan tenaga baru termasuk Alexis Sanchez untuk menambah daya dobrak. Namun, pertahanan disiplin yang Florian Lejeune dan kolega galang membuat skor imbang tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan.

Posisi Klasemen

Hasil imbang ini tidak banyak mengubah posisi kedua tim di klasemen La Liga. Baik Sevilla maupun Rayo Vallecano kini sama-sama mengoleksi 30 poin dari 27 pertandingan. Rayo berada di peringkat ke-12, unggul selisih gol dari Sevilla yang tertahan di posisi ke-13.

Jarak kedua tim dengan zona degradasi saat ini terpaut enam angka, yang berarti mereka masih harus bekerja keras di sisa musim untuk memastikan posisi aman di kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

Susunan Pemain

Sevilla FC: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Kike Salas; Juanlu Sanchez, Lucien Agoume, Djibril Sow, Oso; Akor Adams, Alexis Sanchez.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mumin, Florian Lejeune, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Unai Lopez, Isi Palazon, Alvaro Garcia; Camello, Embarba.