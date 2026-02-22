Padang (Lampost.co)—Semen Padang FC menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa saat menjamu tim papan atas Malut United dalam lanjutan pekan ke-22 BRI Super League musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (20/2/2026) malam, tim berjuluk Kabau Sirah ini secara dramatis memaksakan hasil imbang 2-2 setelah sempat tertinggal dua gol di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Malut United yang datang dengan status tim peringkat empat klasemen langsung mengambil inisiatif serangan. Dominasi Laskar Kie Raha membuahkan hasil pada menit ke-21. Berawal dari kemelut di depan gawang Rendy Oscario, Tyronne del Pino berhasil menyambar bola liar untuk membawa tim tamu unggul 1-0.

Semen Padang mencoba merespons melalui serangan balik, namun lini pertahanan Malut United yang Safrudin Tahar galang tampil sangat solid. Menjelang turun minum, tepatnya menit ke-40, Malut United menggandakan keunggulan melalui tandukan Nilson Junior memanfaatkan umpan akurat dari situasi bola mati. Skor 0-2 bertahan hingga jeda.

Kebangkitan Dramatis Semen Padang

Memasuki babak kedua, pelatih Semen Padang melakukan sejumlah perubahan taktik untuk meningkatkan daya gedor. Meski terus menekan, gol yang publik tuan rumah tunggu baru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Kianz Froese memecah kebuntuan pada menit ke-87 melalui tendangan keras yang gagal kiper Malut United, Alan Jose, halau.

Puncaknya terjadi pada masa injury time menit ke-90+1. Maicon Souza menjadi pahlawan bagi publik Padang setelah mencetak gol penyama kedudukan. Gol tersebut sempat mendapat tinjauan video assistant referee (VAR) sebelum akhirnya wasit Nendi Rohendi mengesahkannya. Laga berakhir makin panas setelah kapten Malut United, Safrudin Tahar, mendapat kartu merah di pengujung laga.

Dampak Klasemen

Dengan hasil imbang ini, Malut United tetap tertahan di posisi keempat klasemen sementara dengan raihan 41 poin dari 22 pertandingan. Mereka gagal memangkas jarak secara signifikan dengan tiga tim di atasnya.

Sementara itu, bagi Semen Padang, satu poin ini sangat krusial dalam upaya mereka menjauh dari zona degradasi. Kabau Sirah kini mengoleksi 16 poin dan tetap berada di urutan ke-16, hanya terpaut satu angka dari batas aman zona merah.

Susunan Pemain

Semen Padang FC: Rendy Oscario (GK); Ravy Tsouka, Jaime Giraldo, Angelo Meneses, Samuel Christianson; Alhassan Wakaso, Boubakary Diarra, Kianz Froese; Kasim Botan, Diego Mauricio, Firman Juliansyah.

Malut United: Alan Jose (GK); Yance Sayuri, Safrudin Tahar, Nilson Junior, Igor Inocencio; Wbeymar Angulo, Manahati Lestusen, Tyronne del Pino; Yakob Sayuri, David da Silva, Taufik Rustam.