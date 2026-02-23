Bergamo (Lampost.co)–Atalanta berhasil mengamankan poin penuh setelah menumbangkan Napoli dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan ke-26 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di New Balance Arena, Minggu (22/2/2026) malam, La Dea menunjukkan mental baja dengan membalikkan keadaan di babak kedua.

Kemenangan ini membuat persaingan di papan atas klasemen Liga Italia makin panas. Sebaliknya bagi Napoli, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi armada Antonio Conte dalam upaya mereka mengejar defisit poin dari Inter Milan di puncak klasemen.

Jalannya Pertandingan

Napoli sebenarnya memulai laga dengan sangat meyakinkan. Pada menit ke-18, pendukung tim tamu bersorak setelah Sam Beukema berhasil memecah kebuntuan. Memanfaatkan umpan tendangan bebas akurat dari Miguel Gutierrez, Beukema melepaskan sundulan tajam yang gagal kiper Atalanta, Marco Carnesecchi, antisipasi.

Drama mulai terjadi pada menit ke-22 ketika Alisson Santos sempat menggandakan keunggulan Napoli. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tinjauan VAR menyatakan sang pemain berada dalam posisi offside.

Menjelang turun minum, Napoli kembali mendapatkan peluang emas melalui titik putih pada menit ke-42. Sial bagi Partenopei, wasit membatalkan keputusan penalti tersebut setelah melakukan intervensi VAR. Skor 0-1 bertahan hingga jeda.

Kebangkitan Atalanta

Memasuki babak kedua, pelatih Atalanta, Raffaele Palladino, mengubah taktik menjadi lebih agresif. Hasilnya terlihat pada menit ke-61.

Berawal dari skema sepak pojok Nicola Zalewski, Mario Pasalic berhasil memenangkan duel udara dan menyarangkan bola ke sudut gawang Vanja Milinkovic-Savic. Skor berubah menjadi 1-1.

Atalanta yang mendapatkan momentum terus mengurung pertahanan Napoli. Gol kemenangan yang publik Bergamo nanti akhirnya tercipta pada menit ke-81.

Lorenzo Bernasconi mengirimkan umpan silang matang ke dalam kotak penalti yang langsung Lazar Samardzic sambar. Sundulan akurat Samardzic memastikan kemenangan 2-1 untuk tuan rumah.

Update Klasemen Serie A 2025/2026

Dengan hasil ini, posisi Napoli di peringkat ketiga klasemen sementara mulai terancam. Napoli kini mengoleksi 50 poin dari 26 pertandingan, jumlah yang sama dengan AS Roma yang berada di posisi keempat, tapi masih memiliki tabungan satu pertandingan.

Sementara itu, Atalanta tetap bertahan di peringkat ketujuh dengan raihan 45 poin. La Dea terus menempel ketat Como di posisi keenam yang juga mengoleksi poin yang sama. Di sisi lain, Inter Milan makin kokoh di puncak klasemen dengan 64 poin, unggul 10 angka dari AC Milan di posisi kedua.

Susunan Pemain:

Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Isak Hien, Odilon Kossounou; Nicola Zalewski, Mario Pasalic, Ederson, Lorenzo Bernasconi; Lazar Samardzic, Ademola Lookman; Nikola Krstovic.

Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno, Miguel Gutierrez; Andre-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Scott McTominay; Matteo Politano, Alisson Santos, Rasmus Hojlund.