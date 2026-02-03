Bandar Lampung (Lampost.co) — Dukungan terhadap Lampung sebagai tuan rumah PON 2032 terus menguat. Kali ini, KONI Sumatera Utara (Sumut) menyatakan sikap tegas dan terbuka dalam mendukung Lampung-Banten sebagai tuan rumah pesta olahraga empat tahunan tersebut.

Poin Penting:

KONI Sumut mendukung Lampung–Banten sebagai tuan rumah PON 2032.

Sumut mendorong sosialisasi melalui Porwil.

Kekompakan daerah dinilai sebagai kunci utama.

Ketua Umum KONI Sumut, Kolonel TNI (Purn) Hatunggal Siregar, menegaskan dukungan penuh bersifat pribadi dan kelembagaan saat menerima kunjungan tim KONI Lampung yang dipimpin Wakil Ketua Umum II KONI Lampung, Riagus Ria, Selasa, 3 Februari 2026. Selain itu, memastikan tidak ada keraguan dalam sikapnya.

Ia bahkan menyampaikan dukungan tanpa kompromi. “Saya menyatakan mendukung Lampung dan Banten menjadi tuan rumah PON XXIII 2032,” kata Hatunggal.

Menurutnya, solidaritas antarsesama provinsi Sumatra harus terjaga. Kemudian mendorong Lampung melakukan langkah strategis, terutama, sosialisasi intensif menjelang Pekan Olahraga Wilayah (Porwil).

“Porwil menjadi momentum penting. Ajang tersebut bisa memperkenalkan kesiapan Lampung secara nasional.” ujarnya.

Selain Porwil, Hatunggal menyarankan sosialisasi bersama Lampung dan Banten guna meyakinkan provinsi lain. Sebab, kekompakan, baik kekompakan antarprovinsi maupun internal daerah, menjadi kunci utama.

Karena itu, Hatunggal menekankan peran KONI kabupaten/kota di Lampung dan keterlibatan seluruh cabang olahraga. “Semua elemen harus menyuarakan tekad yang sama menjadikan Lampung–Banten tuan rumah PON 2032,” katanya.

Hatunggal juga memastikan segera merespons resmi surat dari KONI Lampung. “Kami akan segera membalas secara resmi. Untuk itu, kami akan segera menggelar rapat membahas permohonan dukungan Lampung. Sekaligus memperkuat sikap resmi KONI Sumut,” ujarnya.

Sampaikan Apresiasi

Menanggapi dukungan tersebut, KONI Lampung menyampaikan apresiasi dan menyambut positif sikap Sumut. Sebab, dengan dukungan Sumut memberi energi besar, terutama dalam proses pencalonan tuan rumah PON 2032. “Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Sumut. Meski masih bersifat lisan, dukungan itu meningkatkan optimism kami. Lampung semakin percaya diri melangkah,” katanya dalam keterangan tertulis yang Lampost.co terima.

Selain itu, Riagus juga menilai masukan dari KONI Sumut sangat konstruktif dalam menambah wawasan strategis. Sebab, pengalaman Sumut layak dijadikan rujukan, terutama, dalam penguatan konsolidasi dan komunikasi nasional. “Masukan itu, akan kami sampaikan ke Ketua Umum KONI Lampung, termasuk jajaran KONI Banten,” ujarnya.

Riagus optimistis sinergi Lampung–Banten semakin solid. Untuk itu, dia menekankan pentingnya komunikasi lintas daerah.

Menurutnya, pencalonan tuan rumah PON 2032 membutuhkan kebersamaan, bukan hanya kesiapan infrastruktur. Namun, juga kesiapan organisasi dan dukungan politik olahraga.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan bersatu. “Lampung dan Banten, siap bersaing secara sehat. Sekaligus menawarkan konsep penyelenggaraan PON yang inklusif,” ujarnya.