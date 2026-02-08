Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada dampak hujan yang mengguyur wilayah Kota Bandar Lampung.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kota Bandar Lampung, Minggu, 8 Februari 2026 dengan status waspada. Monitoring curah hujan 17,2 mm (15.10 WIB),” himbau BMKG dalam siarannya.

Sementara hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada wilayah Kota Bandar Lampung. Ini berpotensi meningkatkan debit air permukaan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya genangan sejumlah wilayah rawan. Khususnya daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai kecil, serta kawasan dengan sistem drainase yang kurang optimal.

“Status waspada berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak hidrometeorologi. Ini yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat,” kata BMKG.

Sementara ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak Kemiling, Telukbetung Utara, Telukbetung Barat. Telukbetung Timur, Telukbetung Selatan, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, Langkapura, Rajabasa dan sekitarnya*

Kemudian dampak yang berpotensi terjadi meliputi genangan area rendah. Peningkatan debit sungai, jalan licin & jarak pandang menurun, potensi aliran permukaan meningkat.

Selanjutnya BMKG memberikan himbauan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung Hindari area rendah saat hujan. Periksa saluran air sekitar rumah. Waspadai peningkatan debit sungai. Pantau perkembangan informasi resmi BMKG.

“Tetap waspada dan utamakan keselamatan serta kewaspadaan sejak dini membantu mengurangi risiko dampak banjir,” himbaunya.