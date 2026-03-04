Bandar Lampung (Lampost.co) — Setelah sempat menjadi perbincangan hangat di ajang CES 2026, ASUS Republic of Gamers (ROG) akhirnya meresmikan ketersediaan unit ROG GM700 untuk pasar Indonesia pada Maret 2026. Berbeda dengan seri laptopnya yang ringkas, GM700 adalah lini desktop tower 58 liter. Produk ini dirancang khusus untuk para purist yang menginginkan performa raw power tanpa kompromi.

Data terbaru dari laman resmi ASUS Global mengonfirmasi bahwa ROG GM700 (sering disebut juga sebagai GM700TZ) memposisikan diri sebagai “Flagship Desktop” untuk tahun 2026. Fokus utamanya adalah pada penggunaan prosesor AMD Ryzen terbaru.

Dapur Pacu: Dominasi Ryzen 9000 Series dan GPU Blackwell

Varian tertinggi dari ROG GM700 di tahun 2026 ini mengusung prosesor AMD Ryzen 7 9800X3D atau Ryzen 9 9950X3D. Prosesor ini dikenal sebagai “Raja Gaming” di tahun 2026 berkat teknologi 3D V-Cache generasi terbaru. Teknologi ini memberikan lonjakan FPS signifikan pada judul-judul AAA.

Untuk urusan grafis, desktop ini tidak main-main. Konsumen dapat memilih konfigurasi hingga NVIDIA GeForce RTX 5080 (16GB GDDR7) yang berbasis arsitektur Blackwell. Sebagai alternatif, ada juga opsi tim merah dengan AMD Radeon RX 9070 XT PRIME. Kombinasi ini memastikan bahwa resolusi 4K dengan Ray Tracing penuh dapat dilibas dengan stabil di atas 144 FPS.

Desain Chassis 58L yang “Tool-less”

Salah satu fitur unggulan yang ASUS tekankan pada ROG GM700 adalah kemudahan kustomisasi. Chassis berkapasitas 58 liter ini menggunakan desain tool-less. Desain ini memungkinkan pengguna membuka panel samping dan depan tanpa alat bantu apa pun. Jadi, proses pembersihan debu atau upgrade komponen di masa depan menjadi lebih mudah.

Sistem pendinginannya mendapat dukungan Liquid Cooler AIO 240mm serta sistem Quad-Fan. Pendinginan ini dioptimalkan untuk menjaga suhu komponen tetap dingin di bawah beban kerja berat. Selain itu, tingkat kebisingan sangat rendah (sekitar 24dB dalam mode normal).

Spesifikasi Utama ROG GM700 (Edisi 2026):

Prosesor: Hingga AMD Ryzen 9 9950X3D (16-core).

Hingga AMD Ryzen 9 9950X3D (16-core). Grafis: Hingga NVIDIA GeForce RTX 5080 atau Radeon RX 9070 XT.

Hingga NVIDIA GeForce RTX 5080 atau Radeon RX 9070 XT. Memori: Hingga 64GB DDR5-6000MHz.

Hingga 64GB DDR5-6000MHz. Penyimpanan: Hingga 2TB M.2 NVMe PCIe 5.0 SSD.

Hingga 2TB M.2 NVMe PCIe 5.0 SSD. Konektivitas: Wi-Fi 6E/7, 2.5Gbps Ethernet, USB 3.2 Gen 2×2 Type-C.

Wi-Fi 6E/7, 2.5Gbps Ethernet, USB 3.2 Gen 2×2 Type-C. Kelengkapan: Bundel unit biasanya mencakup ROG Wired Keyboard & Mouse RGB.

Informasi Perangkat Pendamping

Penting untuk dicatat bahwa meskipun GM700 adalah unit desktop, ASUS merekomendasikan periferal pendamping untuk memaksimalkan pengalaman bermain, yaitu mouse ROG Harpe II Ace (yang memiliki sensor 42.000 DPI) dan keyboard ROG Falchion Ace 75 HE. Inilah yang mungkin sering memicu kerancuan nama model di kalangan pengguna.

Harga dan Ketersediaan

Di pasar Indonesia, harga ROG GM700 mulai dari Rp24.999.000 untuk varian Ryzen 7 + RTX 5060. Harga ini bisa mencapai Rp42.999.000 untuk spesifikasi tertinggi. Selain itu, ASUS juga memberikan jaminan layanan onsite repair selama 3 tahun. Artinya, teknisi akan datang langsung ke rumah pengguna jika terjadi kendala hardware.

Dengan spesifikasi ini, ROG GM700 resmi menjadi salah satu pre-built gaming PC paling kuat yang bisa Anda miliki di tahun 2026.