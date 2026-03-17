Medan (Lampost.co) — Telkomsel menghadirkan program spesial menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Program bertajuk Tebar Hadiah Lebaran atau THR menyasar pelanggan SIMPATI dan by.U di wilayah Sumatera.

Pelanggan berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Cara ikutnya juga cukup mudah dan praktis. Program itu berlangsung mulai 14 hingga 28 Maret 2026. Selama periode tersebut, pelanggan dapat meningkatkan peluang menang dengan melakukan pembelian paket.

Cara Ikut Program THR Telkomsel

Telkomsel merancang mekanisme program itu agar mudah pelanggan ikuti. Pengguna cukup membeli paket data atau layanan lainnya melalui aplikasi digital resmi. Aplikasi yang dapat digunakan yaitu MyTelkomsel dan by.U.

Setiap transaksi akan terakumulasi selama periode program berlangsung. Untuk bisa masuk dalam daftar peserta, pelanggan harus mencapai total transaksi minimal Rp1.000.000. Semakin besar transaksi, semakin besar peluang untuk mendapatkan hadiah.

Hadiah Menarik Mulai Motor hingga Gadget

Program THR itu menawarkan berbagai hadiah yang cukup menggiurkan. Hadiah utama berupa satu unit Honda Beat Street yang menjadi incaran banyak pelanggan. Selain itu, menyediakan berbagai hadiah tambahan.

Pelanggan berkesempatan mendapatkan smartphone, kamera, smartwatch, hingga earphone. Selain itu, tersedia juga hadiah berupa saldo e-wallet dengan nilai ratusan ribu rupiah. Seluruh hadiah tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia.

General Manager Consumer Business Growth and Channel Partnership Area Sumatera Telkomsel, Fachrul Rizzal, memberikan penjelasan terkait program itu. Ia menyebut program itu menjadi bentuk penghargaan bagi pelanggan loyal.

“Program Tebar Hadiah Lebaran memberikan kesempatan kepada pelanggan setia kami untuk mendapatkan tambahan THR dari Telkomsel di Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas pelanggan,” ujarnya.

Telkomsel berharap program itu dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan digital mereka.

Pengumuman Pemenang dan Ketentuan

Telkomsel akan mengumumkan pemenang setelah program berakhir. Informasi pemenang melalui akun Instagram resmi @telkomselsumatera.

Selain itu, pihak Telkomsel juga akan menghubungi pemenang melalui call center resmi 188. Pengumuman paling lambat 30 hari setelah periode program selesai. Selain itu, seluruh hadiah tidak dapat ditukar dengan uang tunai atau produk lain.