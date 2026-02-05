Bandar Lampung (Lampost.co) — Realme kembali memanaskan pasar smartphone kelas menengah awal 2026. Kali ini lewat Realme 16 5G yang membawa pendekatan berbeda.

Ponsel itu mengantongi sertifikasi Bureau of Indian Standards. Nomor model RMX5171 menguatkan sinyal peluncuran dalam waktu dekat.

Setelah debut di Vietnam pada akhir Januari 2026, Realme 16 5G bersiap masuk India. Langkah itu membuka peluang ekspansi global.

Spesifikasi Realme 16 5G

Performa Dimensity 6400 Turbo untuk 5G Harian

Realme membekali Realme 16 5G dengan MediaTek Dimensity 6400 Turbo. Chipset itu menyasar efisiensi dan stabilitas jaringan 5G. Kombinasi performa tersebut cocok untuk multitasking, hiburan, dan aktivitas digital harian.

Realme menyiapkan dua varian memori. Opsi pertama menawarkan 8GB RAM dengan 128GB penyimpanan. Varian kedua hadir dengan 12GB RAM dan kapasitas 256GB.

Layar AMOLED 120Hz dengan Tingkat Kecerahan Tinggi

Realme 16 5G menggunakan layar AMOLED 6,57 inci beresolusi Full HD+. Refresh rate 120Hz membuat navigasi terasa mulus. Touch sampling rate 240Hz meningkatkan respons sentuhan.

Rasio layar ke bodi mencapai sekitar 93 persen. Tampilan terlihat luas dan modern. Panel itu mendukung tingkat kecerahan hingga ribuan nit. Perlindungan DT Star D+ menjaga layar dari goresan ringan.

Desain Minimalis Dua Warna

Realme menawarkan dua opsi warna. Air Black tampil elegan dan bersih. Air White memberi kesan cerah dan modern.

Kamera 50 MP dengan Fitur Cermin Selfie

Realme 16 5G mengandalkan kamera utama 50 MP. Sensor Sony IMX852 menjadi tulang punggung fotografi. Sensor monokrom 2 MP membantu detail dan kontras gambar.

Di bagian depan, kamera selfie 50 MP menawarkan sudut pandang 86 derajat. Perangkat lunak kamera membawa teknologi LumaColor. Warna terlihat lebih akurat dan natural. Fitur AI Edit Genie memudahkan proses penyuntingan foto langsung di perangkat.

Cermin Selfie Jadi Pembeda

Realme menyematkan cermin kecil di modul kamera belakang. Fitur itu membantu pengguna membidik swafoto dengan kamera utama. Pendekatan itu meningkatkan kualitas selfie tanpa bergantung kamera depan.

Baterai Jumbo 7.000 mAh dan Pendingin Luas

Realme 16 5G membawa baterai 7.000 mAh. Daya itu mendukung penggunaan seharian penuh. Pengisian cepat 60W mempercepat proses isi ulang.

Fitur reverse charging memungkinkan ponsel mengisi daya perangkat lain. Sistem pendingin vapor chamber seluas 6.050 mm² menjaga suhu tetap stabil.

Tahan Air Ekstrem dan Android 16

Realme memberikan perlindungan fisik kelas tinggi. Sertifikasi IP66, IP68, IP69, dan IP69K memperkuat daya tahan. Perangkat itu sanggup menghadapi debu, cipratan, hingga tekanan air ekstrem.

Realme 16 5G juga menjalankan realme UI 7.0 berbasis Android 16. Antarmuka itu membawa personalisasi lebih luas dan efisiensi daya lebih baik.

Peluang Masuk Indonesia Masih Terbuka

Meski begitu, Realme belum mengumumkan jadwal resmi untuk Indonesia. Namun, ekspansi global sepanjang 2026 membuka peluang peluncuran regional. Realme 16 5G berpotensi menarik perhatian pasar Tanah Air.