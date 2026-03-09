Bandar Lampung (Lampost.co) — Samsung akhirnya memboyong trio flagship terbarunya ke Indonesia. Samsung Galaxy S26 series resmi debut global dalam acara Galaxy Unpacked.

Samsung menggelar peluncuran di Palace of Fine Arts, San Francisco, Amerika Serikat, pada 25 Februari 2026 waktu setempat. Bersamaan dengan itu, Samsung langsung membuka pre-order di Indonesia mulai 26 Februari 2026 pukul 01.00 WIB.

Pre-order berlangsung hingga 17 Maret 2026 pukul 23.59 WIB melalui situs resmi Samsung. Pengiriman unit dimulai 6 Maret 2026.

Menurut Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, pengiriman lebih awal memungkinkan konsumen memakai perangkat saat Lebaran 2026.

“Pengiriman akan dimulai 6 Maret 2026, sehingga konsumen bisa menerima unitnya lebih cepat,” ujar Ilham dalam sesi wawancara di San Francisco.

Harga Samsung Galaxy S26 Series di Indonesia

Samsung menghadirkan tiga model, yaitu Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, dan Galaxy S26 Ultra. Berikut daftar harga resminya:

Harga Samsung Galaxy S26

12/256 GB: Rp 16,5 juta

12/512 GB: Rp 19,5 juta

Harga Samsung Galaxy S26 Plus

12/256 GB: Rp 19,5 juta

12/512 GB: Rp 22,5 juta

Harga Samsung Galaxy S26 Ultra

12/256 GB: Rp 24,5 juta

12/512 GB: Rp 27,5 juta

16 GB/1 TB: Rp 32 juta

Seluruh model tersedia dalam warna Cobalt Violet, White, Black, dan Sky Blue.

Promo Pre-Order Galaxy S26

Samsung menyiapkan berbagai keuntungan untuk pembeli awal. Konsumen bisa menikmati upgrade memori gratis hingga Rp 4,5 juta.

Samsung juga menawarkan cashback bank hingga Rp 2 juta. Program trade-in memberi tambahan nilai hingga Rp 1 juta.

Pembeli juga mendapat Samsung Rewards hingga lima kali lipat. Opsi cicilan nol persen turut tersedia selama periode promo.

Spesifikasi Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra membawa layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,9 inci. Resolusinya QHD Plus dengan refresh rate adaptif hingga 120 Hz.

Samsung menyematkan teknologi Privacy Display. Fitur itu membuat layar terlihat gelap dari samping.

Desain bodinya kini lebih membulat. Samsung kembali memakai rangka aluminium untuk mengurangi bobot dan meningkatkan pelepasan panas.

Galaxy S26 Ultra menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Versi “for Galaxy” itu mendapat optimalisasi khusus.

Samsung mengklaim peningkatan CPU hingga 19 persen. NPU naik 39 persen dan GPU meningkat 24 persen daripada generasi sebelumnya.

Perangkat itu menjalankan Android 16 dengan One UI 8.5. Fitur konektivitasnya mencakup 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, dan sertifikasi IP68.

Di sektor kamera, Samsung menyematkan kamera utama 200 MP dengan aperture f/1.4. Kamera itu didukung OIS untuk stabilitas maksimal.

Tiga kamera lain melengkapi sistemnya, yaitu telefoto 50 MP zoom 5x, telefoto 10 MP zoom 3x, dan ultrawide 50 MP.

Galaxy S26 Ultra membawa baterai 5.000 mAh. Fast charging kini mencapai 60 watt dan mengisi 75 persen dalam 30 menit.

Spesifikasi Samsung Galaxy S26 dan S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Plus hadir dengan layar 6,7 inci. Sementara Samsung Galaxy S26 reguler memakai layar 6,3 inci.

Keduanya menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi Full HD Plus. Refresh rate adaptif bergerak dari 1 Hz hingga 120 Hz.

Samsung membekali keduanya dengan chipset Exynos 2600 fabrikasi 2 nm untuk pasar Indonesia. Di Amerika Serikat, China, dan Jepang, Samsung memakai Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Konfigurasi kameranya terdiri dari kamera utama 50 MP, telefoto 10 MP zoom 3x, dan ultrawide 12 MP. Kamera depan beresolusi 12 MP.

Galaxy S26 memiliki baterai 4.300 mAh dengan fast charging 25 watt. Galaxy S26 Plus membawa baterai 4.900 mAh dengan pengisian 45 watt.

Keduanya menjalankan Android 16 dengan One UI 8.5. Samsung juga menyematkan konektivitas 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, dan IP68.

Siap Bersaing di Segmen Flagship

Galaxy S26 series menyasar segmen premium dengan inovasi layar, kamera, dan performa. Harga yang kompetitif membuatnya menarik bagi pengguna yang ingin upgrade.

Dengan kombinasi desain segar, performa tinggi, dan promo besar, Galaxy S26 series berpotensi menjadi primadona baru di pasar flagship Indonesia 2026.