Bandar Lampung (Lampost.co) — Persaingan ponsel flagship kembali memanas di 2026. Samsung resmi memperkenalkan Galaxy S26 Ultra di ajang Unpacked. Apple lebih dulu menghadirkan iPhone 17 Pro Max sebagai andalan terbarunya.

Keduanya sama-sama menyasar kelas premium. Galaxy S26 Ultra berbanderol mulai Rp24,49 juta. iPhone 17 Pro Max mulai Rp25,74 juta. Dengan harga selisih tipis, mana yang benar-benar lebih unggul?

Spesifikasi Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max

Desain dan Layar: Privasi vs Presisi Warna

Galaxy S26 Ultra membawa layar AMOLED 6,9 inci. Resolusinya 3.120 x 1.440 piksel dengan refresh rate adaptif 120 Hz.

Samsung melapisi layar dengan Gorilla Armor 2 untuk mengurangi pantulan cahaya. Fitur baru Privacy Display menjadi pembeda utama.

Teknologi itu membatasi sudut pandang layar melalui pengaturan piksel khusus. Orang di samping pengguna tidak bisa melihat konten dengan jelas.

Pengguna dapat mengatur fitur itu otomatis untuk aplikasi tertentu. Tersedia mode Partial Screen Privacy dan Maximum Privacy Protection.

Sementara itu, iPhone 17 Pro Max memakai layar OLED 6,9 inci. Resolusinya 2.868 x 1.320 piksel dengan refresh rate 120 Hz.

Apple melindungi layar menggunakan Ceramic Shield 2. Teknologi itu fokus pada daya tahan dan reduksi refleksi. Dari sisi dimensi, Galaxy S26 Ultra lebih tipis dengan ketebalan 7,9 mm. Bobotnya 214 gram sehingga terasa lebih ringan.

iPhone 17 Pro Max memiliki ketebalan 8,5 mm dan berat 233 gram. Keduanya mengantongi sertifikasi IP68. Samsung tetap menyertakan S Pen dalam paket penjualan. Apple menghadirkan tombol Aksi dan tombol Kontrol Kamera sebagai ciri khas.

Performa dan AI: Snapdragon vs A19 Pro

Galaxy S26 Ultra memakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung memadukannya dengan RAM hingga 16 GB dan penyimpanan sampai 1 TB. Samsung merancang ulang sistem pendingin vapor chamber. Desain baru itu menjaga suhu tetap stabil saat beban berat.

Samsung juga memperbarui Bixby agar lebih kontekstual. Asisten itu bisa memberi saran berdasarkan kebiasaan pengguna. Bixby kini bekerja berdampingan dengan Gemini dari Google. Integrasi itu memperluas fungsi AI dalam aktivitas harian.

Di sisi lain, iPhone 17 Pro Max ditenagai chip A19 Pro. Apple menambahkan akselerator neural baru untuk pemrosesan AI lebih efisien. Apple menawarkan opsi penyimpanan hingga 2 TB. Optimalisasi iOS membuat performa tetap stabil meski RAM tidak sebesar Samsung.

Untuk gaming dan multitasking berat, keduanya sama-sama sangat bertenaga. Pilihan tergantung preferensi sistem operasi.

Baterai dan Pengisian Daya

Galaxy S26 Ultra membawa baterai 5.000 mAh. Samsung mendukung pengisian cepat 60 watt. iPhone 17 Pro Max memiliki baterai 5.088 mAh. Perangkat itu mampu mengisi hingga 69 persen dengan adaptor 40 watt.

Dalam pengujian daya tahan terbaru, iPhone mencatat hasil sangat tinggi. Namun, Galaxy menawarkan kecepatan isi daya lebih cepat.

Kamera: Resolusi Tinggi vs Konsistensi Warna

Galaxy S26 Ultra mengusung empat kamera belakang. Kamera utamanya 200 MP dengan bukaan f/1.4. Samsung juga menyematkan telefoto 5x 50 MP dan telefoto 3x 10 MP. Kamera ultrawide hadir dengan resolusi 50 MP.

Bukaan lebih besar meningkatkan performa malam hari. Samsung juga mengandalkan AI ISP untuk pengolahan gambar.

iPhone 17 Pro Max membawa tiga kamera 48 MP. Kamera utama, ultrawide, dan telefoto 4x semuanya beresolusi sama. Telefoto mampu menghasilkan zoom optik hingga 8x. Kamera depan 18 MP mendukung fitur Center Stage.

Apple meningkatkan kamera depan agar dapat menyesuaikan orientasi otomatis. Hasil foto iPhone konsisten dan natural.

Samsung unggul di resolusi dan fleksibilitas lensa. Apple unggul dalam stabilitas video dan pemrosesan warna.

Mana Lebih Layak Dipilih?

Galaxy S26 Ultra menawarkan inovasi layar privasi, desain lebih ringan, dan kamera 200 MP. S Pen juga menjadi nilai tambah unik.

iPhone 17 Pro Max unggul dalam efisiensi chip A19 Pro dan optimalisasi iOS. Kamera depan dan performa video tetap jadi kekuatan Apple.

Jika Anda mencari fleksibilitas dan fitur futuristik, Galaxy S26 Ultra layak dipilih. Jika Anda mengutamakan stabilitas sistem dan ekosistem tertutup, iPhone 17 Pro Max menjadi opsi ideal. Keduanya sama-sama gahar. Pilihan akhir bergantung pada kebutuhan dan preferensi Anda.