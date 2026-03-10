Bandar Lampung (Lampost.co) — Industri teknologi dunia kembali dikejutkan dengan kehadiran pemain baru yang menempatkan privasi sebagai fondasi utama perangkat. Dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2026, Hiroh Phone resmi diperkenalkan sebagai smartphone pertama yang mengusung fitur analog “Kill Switch” untuk keamanan digital total.

Berbeda dengan smartphone konvensional yang hanya mengandalkan izin perangkat lunak (software) untuk mengakses sensor, Hiroh Phone hadir dengan pendekatan radikal. Ponsel ini memiliki tombol fisik khusus di sisi bodi yang berfungsi memutus aliran listrik ke modul kamera dan mikrofon secara hardware. Artinya, jika tombol ini diaktifkan, peretas atau malware secanggih apa pun tidak akan bisa mengaktifkan kamera atau menguping pembicaraan pengguna karena sirkuitnya telah terputus secara fisik.

Fitur Keamanan Utama Hiroh Phone menawarkan sistem keamanan berlapis yang belum pernah ada di pasar komersial luas sebelumnya: Dual Hardware Kill Switch: Tombol pertama memutus akses kamera dan mikrofon. Tombol kedua mematikan fungsi GPS, Wi-Fi, dan Bluetooth secara total untuk mencegah pelacakan lokasi.

Pilihan Sistem Operasi: Pengguna diberikan fleksibilitas untuk memilih antara Android 16 terbaru atau e/OS dari Murena, sebuah sistem operasi de-Googled yang benar-benar bersih dari pelacak data raksasa teknologi.

Enkripsi Penyimpanan: Mendukung kartu microSD terenkripsi hingga kapasitas 2 TB untuk perlindungan data luring.

Spesifikasi Gahar Kelas Flagship Meski mengedepankan keamanan, Hiroh Phone tetap membawa spesifikasi tinggi yang mampu bersaing dengan flagship merek ternama di tahun 2026 ini. Perangkat ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 8300 yang dipadukan dengan RAM jumbo 16 GB dan penyimpanan internal 512 GB. Pada sektor visual, ponsel ini mengandalkan layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1.5K (2712 x 1220 piksel) dan refresh rate adaptif 120 Hz. Layarnya juga telah dilindungi oleh kaca Gorilla Glass Victus untuk ketahanan maksimal. Untuk urusan fotografi, Hiroh Phone dibekali kamera utama 108 MP menggunakan sensor Samsung generasi terbaru, lensa ultrawide 13 MP, dan lensa makro 2 MP. Di bagian depan, terdapat kamera selfie 32 MP yang tertanam di dalam punch hole minimalis.

Daya Tahan dan Konektivitas Menyokong performanya, tertanam baterai berkapasitas 5.000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 33 watt. Dari sisi konektivitas, ponsel ini sudah mendukung jaringan 5G global. Lalu Wi-Fi 6, dan Bluetooth 5.3, memastikan pengguna tetap terhubung dengan kecepatan tinggi saat mode aman dinonaktifkan.