Bandar Lampung (Lampost.co) — Itel kembali melakukan gebrakan di pasar ponsel entry-level Indonesia pada awal tahun 2026 ini. Melalui seri terbarunya, Itel A200, produsen di bawah naungan Transsion Holdings ini menawarkan kombinasi fitur mewah yang jarang ditemukan di kelasnya. Yakni layar dengan refresh rate 120 Hz dan baterai besar 5.000 mAh.

Kehadiran Itel A200 di tahun 2026 menjadi sinyal kuat bahwa standar ponsel murah kini telah bergeser. Tidak hanya mengandalkan kapasitas memori, perangkat ini juga menonjolkan aspek durabilitas fisik yang ekstrem. Nilai lebih ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas tinggi pengguna masa kini.

Layar 120 Hz dan Ketahanan Standar Militer

Salah satu nilai jual utama Itel A200 adalah layar IPS LCD berukuran 6,75 inci. Meskipun resolusinya masih berada di angka HD+ (720 x 1600 piksel), kehadiran refresh rate 120 Hz memberikan pengalaman visual yang sangat halus saat navigasi menu maupun scrolling media sosial. Sebagai catatan, fitur ini biasanya hanya ditemukan pada ponsel kelas menengah ke atas.

Menariknya, Itel A200 tahun 2026 ini tidak hanya unggul di visual. Perangkat ini telah mengantongi sertifikasi IP65 yang tahan terhadap debu dan cipratan air. Selain itu, ponsel ini lolos uji ketahanan standar militer MIL-STD-810H. Itel mengklaim ponsel ini mampu bertahan meski terjatuh dari ketinggian hingga 1,8 meter. Ini adalah fitur krusial bagi pengguna yang mencari perangkat tangguh dengan harga terjangkau.

Performa Chipset Unisoc T7250 dan Android 15 Go

Dapur pacu Itel A200 adalah chipset Unisoc T7250 (12 nm). Chipset ini mengusung konfigurasi octa-core yang terdiri dari inti performa Cortex-A75 dan inti efisiensi Cortex-A55, didukung oleh GPU Mali-G57 MP1. Performa ini dinilai cukup mumpuni untuk menjalankan aplikasi harian hingga game ringan dengan stabil.

Untuk mendukung kelancaran sistem, Itel menyematkan sistem operasi Android 15 Go Edition yang dibalut antarmuka itel OS 15.1.2. Penggunaan versi “Go” memastikan penggunaan sumber daya RAM yang tetap hemat. Dengan demikian, perangkat tidak mudah mengalami lag meskipun hanya memiliki opsi RAM 3 GB atau 4 GB.

Baterai Awet dan Fitur Panggilan Tanpa Sinyal

Sektor daya menjadi kekuatan lain dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh. Dengan manajemen daya dari Android 15, baterai ini katanya mampu bertahan lebih dari sehari dalam penggunaan normal. Pengisian daya mendapat dukungan teknologi 15 W yang tergolong standar namun fungsional untuk kelas entry-level.

Fitur unik yang ada pada model 2026 ini adalah UltraLink Free Call. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan komunikasi suara, teks, atau voice memo tanpa mengandalkan sinyal seluler dalam jarak tertentu melalui teknologi Bluetooth. Hal ini sangat berguna di area dengan blank spot sinyal.

Kamera dan Desain Modern

Di bagian punggung, Itel A200 mengusung kamera utama 13 MP dengan dukungan AI Fusion Camera System untuk hasil foto yang lebih jernih di kondisi cahaya cukup. Untuk keperluan swafoto dan video call, tersedia kamera depan 5 MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30 fps.

Secara estetika, Itel A200 tampil segar dengan pilihan warna berani seperti Comet Orange, Nightly Blue, Meteor Titanium, dan Nebula Green. Desainnya yang modern dengan modul kamera yang tersusun rapi memberikan kesan ponsel yang lebih mahal dari harga aslinya.

Kesimpulan: Standar Baru HP Murah 2026

Itel A200 memposisikan diri sebagai solusi bagi konsumen yang membutuhkan ponsel harian dengan layar mulus, baterai tahan lama, dan bodi yang tidak gampang rusak. Dengan segala fitur yang ia bawa, Itel A200 sepertinya akan menjadi pesaing kuat di segmen harga 1 jutaan di pasar gadget Indonesia sepanjang tahun 2026.