Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia game sandbox kembali dikejutkan dengan kehadiran judul unik yang siap menguji mental para pemainnya. Lucid Blocks, sebuah proyek ambisius dari developer Eric Alfaro, kini menjadi perbincangan hangat di kalangan komunitas Steam karena keberaniannya menggabungkan estetika kotak-kotak ala Minecraft dengan kengerian psikologis yang biasa ditemukan dalam seri Silent Hill.

Dunia Mimpi yang Berubah Menjadi Mimpi Buruk

Rencananya meluncur pada 13 Maret 2026, Lucid Blocks menawarkan pengalaman eksplorasi di dunia voxel yang tidak terbatas. Namun, alih-alih membangun peternakan yang tenang, pemain akan terlempar ke dalam liminal spaces—ruang-ruang kosong yang terasa janggal dan meresahkan. Mulai dari kota yang seluruhnya terbuat dari plastik hingga gudang raksasa yang ditinggalkan, setiap sudut dunia ini dirancang untuk memicu rasa tidak nyaman.

Visualnya mungkin terlihat sederhana dengan grafis pixel 3D, namun atmosfernya sangat berat. Kabut tebal yang menyelimuti area tertentu secara langsung mengingatkan kita pada kota Silent Hill, di mana bahaya bisa muncul dari arah yang tidak terduga.

Mekanisme Survival yang Tidak Biasa

Berbeda dengan game survival pada umumnya, Lucid Blocks memiliki sistem crafting yang revolusioner. Pemain tidak perlu menghafal resep rumit; sistem fusion memungkinkan pemain menggabungkan item apa pun untuk menciptakan peralatan baru. Alat-alat seperti grappling hooks dan bee gliders akan menjadi kunci utama untuk melarikan diri dari kejaran entitas aneh.

Musuh yang pemain hadapi pun bukan sekadar monster biasa. Pemain akan bertemu dengan manekin yang bergerak saat tidak terlihat, makhluk dimensi tinggi, hingga laba-laba kolosal yang tampak seperti keluar dari mimpi buruk Bloodborne. Pertarungan di sini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga ketahanan mental dalam menghadapi visual yang sureal dan mengganggu.

Target Rilis dan Antisipasi di Steam

Saat ini, Lucid Blocks sudah bisa kamu masukkan ke dalam daftar Wishlist di Steam. Mengingat tanggal perilisannya yang tinggal menghitung minggu, para penggemar genre horor dan sandbox di seluruh dunia mulai membanjiri forum diskusi dengan teori-teori terkait lore tersembunyi yang ada di dalam game ini.

Bagi Anda yang sudah bosan dengan game sandbox yang terlalu ceria, Lucid Blocks menawarkan alternatif yang segar sekaligus mengerikan. Bersiaplah untuk menjelajahi dunia mimpi yang mungkin tidak akan pernah ingin Anda kunjungi kembali di kehidupan nyata.

Detail Informasi Game:

Judul: Lucid Blocks

Developer: Eric Alfaro

Platform: PC (Steam)

Tanggal Rilis: 13 Maret 2026

Genre: Open-world Sandbox, Psychological Horror, Survival RPG