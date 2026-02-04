Rekomendasi 14 Gim Paling Dinanti Rilis 2026 yang Siap Mengguncang Industri

Bandar Lampung (Lampost.co) — Tahun 2026 menjadi salah satu periode paling sibuk dalam sejarah industri gim global. Studio besar dan pengembang independen berlomba merilis judul baru dengan skala ambisius. Genre RPG, open world, balap, hingga horor hadir silih berganti sepanjang tahun.
Berikut daftar 14 gim terbaik 2026 yang paling gamer di seluruh dunia nantikan.
GTA 6 melanjutkan kisah kriminal di Vice City versi modern. Rockstar menghadirkan dua karakter utama dengan dunia permainan sangat luas. Interaksi NPC dan dinamika kota bakal lebih realistis dari seri sebelumnya.
Gim itu menghidupkan ulang Tomb Raider klasik tahun 1996. Lara Croft tampil dengan pendekatan karakter baru yang lebih emosional. Cerita berfokus pada mitologi Atlantis dan eksplorasi ekstrem.
Control Resonant membawa pemain ke Manhattan yang penuh fenomena supranatural. Pemain mengendalikan Dylan Faden dengan kemampuan telekinetik canggih. Remedy memaksimalkan ray tracing dan efek fisika generasi baru.
Gim itu mengusung gaya “kungfupunk” dengan mitologi Tiongkok. Pertarungan cepat berpadu dengan lebih dari 30 kategori senjata. Visual sinematik menjadi kekuatan utama Phantom Blade Zero.
Screamer memadukan balapan arcade dengan elemen JRPG. Gaya visual anime langsung dari Polygon Pictures. Setiap karakter pembalap memiliki latar cerita unik.
Capcom membawa pemain kembali ke Raccoon City. Pemain berperan sebagai analis FBI bernama Grace Ashcroft. Nuansa horor psikologis dibuat lebih intens daripada seri sebelumnya.
Crimson Desert menyuguhkan dunia fantasi Nordik yang luas. Pearl Abyss menggabungkan aksi cepat dan teka-teki kompleks. Cerita personal karakter menjadi fokus utama permainan.
Forza Horizon 6 mengambil latar Jepang. Pemain menjelajahi Tokyo, jalan pegunungan, hingga Gunung Fuji. Budaya mobil Jepang menjadi daya tarik utama seri ini.
F1 2026 hadir sebagai pembaruan premium dari F1 25. Gim itu mengadopsi regulasi Formula 1 terbaru. Tim baru seperti Audi ikut meramaikan kompetisi.
Hela mengisahkan tikus kecil pemberani dari cerita rakyat Skandinavia. Pemain bisa bermain solo atau co-op. Gaya visualnya lembut dan penuh kehangatan.
Gim itu mengangkat asal-usul James Bond. IO Interactive menyajikan pendekatan stealth khas Hitman. Cerita fokus pada proses Bond menjadi agen MI6.
Marvel’s Wolverine menampilkan kisah gelap Logan. Karakter seperti Mystique dan Omega Red turut muncul. Pertarungan jarak dekat menjadi elemen utama gameplay.
Fable kembali dengan konsep reboot. Pilihan pemain memengaruhi dunia Albion secara langsung. Humor khas seri lama tetap dipertahankan.
Gim itu berlatar era Clone Wars. Pemain memimpin pasukan elit bernama Zero Company. Strategi berbasis giliran menjadi inti permainan.
Deretan judul itu menunjukkan ambisi besar industri gim. Setiap genre mendapat porsi rilisan berkualitas. Untuk itu, pada 2026 berpotensi menjadi salah satu era terbaik bagi gamer global.
