Rekomendasi 14 Gim Paling Dinanti Rilis 2026 yang Siap Mengguncang Industri

Rockstar menghadirkan dua karakter utama dengan dunia permainan sangat luas. Interaksi NPC dan dinamika kota bakal lebih realistis dari seri sebelumnya.

Editor Effran
Rabu, 04 Februari 2026 07.05 WIB
GTA 6 gratis

Bandar Lampung (Lampost.co) — Tahun 2026 menjadi salah satu periode paling sibuk dalam sejarah industri gim global. Studio besar dan pengembang independen berlomba merilis judul baru dengan skala ambisius. Genre RPG, open world, balap, hingga horor hadir silih berganti sepanjang tahun.

Berikut daftar 14 gim terbaik 2026 yang paling gamer di seluruh dunia nantikan.

Daftar Gim Terbaik yang Rilis 2026

GTA 6

  • Tanggal rilis: 19 November 2026
  • Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S
  • Genre: Open world

GTA 6 melanjutkan kisah kriminal di Vice City versi modern. Rockstar menghadirkan dua karakter utama dengan dunia permainan sangat luas. Interaksi NPC dan dinamika kota bakal lebih realistis dari seri sebelumnya.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

  • Tanggal rilis: TBC
  • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
  • Genre: Aksi petualangan

Gim itu menghidupkan ulang Tomb Raider klasik tahun 1996. Lara Croft tampil dengan pendekatan karakter baru yang lebih emosional. Cerita berfokus pada mitologi Atlantis dan eksplorasi ekstrem.

Control Resonant

  • Tanggal rilis: TBC
  • Platform: PC, PS5, Xbox Series X/S, Mac
  • Genre: Aksi

Control Resonant membawa pemain ke Manhattan yang penuh fenomena supranatural. Pemain mengendalikan Dylan Faden dengan kemampuan telekinetik canggih. Remedy memaksimalkan ray tracing dan efek fisika generasi baru.

Phantom Blade Zero

  • Tanggal rilis: 9 September 2026
  • Platform: PC, PS5, Xbox Series X/S
  • Genre: Aksi

Gim itu mengusung gaya “kungfupunk” dengan mitologi Tiongkok. Pertarungan cepat berpadu dengan lebih dari 30 kategori senjata. Visual sinematik menjadi kekuatan utama Phantom Blade Zero.

Screamer

  • Tanggal rilis: 26 Maret 2026
  • Platform: PC, PlayStation 5
  • Genre: Balap

Screamer memadukan balapan arcade dengan elemen JRPG. Gaya visual anime langsung dari Polygon Pictures. Setiap karakter pembalap memiliki latar cerita unik.

Resident Evil: Requiem

  • Tanggal rilis: 27 Februari 2026
  • Platform: PC, PS5, Xbox Series X/S
  • Genre: Horor aksi

Capcom membawa pemain kembali ke Raccoon City. Pemain berperan sebagai analis FBI bernama Grace Ashcroft. Nuansa horor psikologis dibuat lebih intens daripada seri sebelumnya.

Crimson Desert

  • Tanggal rilis: 19 Maret 2026
  • Platform: PC, PS5, Xbox Series X/S
  • Genre: Open world RPG

Crimson Desert menyuguhkan dunia fantasi Nordik yang luas. Pearl Abyss menggabungkan aksi cepat dan teka-teki kompleks. Cerita personal karakter menjadi fokus utama permainan.

Forza Horizon 6

  • Tanggal rilis: Musim dingin 2026
  • Platform: PC, Xbox Series X/S
  • Genre: Balap

Forza Horizon 6 mengambil latar Jepang. Pemain menjelajahi Tokyo, jalan pegunungan, hingga Gunung Fuji. Budaya mobil Jepang menjadi daya tarik utama seri ini.

F1 2026

  • Tanggal rilis: Musim panas 2026
  • Platform: PC, PS5, Xbox Series X/S
  • Genre: Balap

F1 2026 hadir sebagai pembaruan premium dari F1 25. Gim itu mengadopsi regulasi Formula 1 terbaru. Tim baru seperti Audi ikut meramaikan kompetisi.

Hela

  • Tanggal rilis: TBC
  • Platform: PC, Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S
  • Genre: Petualangan

Hela mengisahkan tikus kecil pemberani dari cerita rakyat Skandinavia. Pemain bisa bermain solo atau co-op. Gaya visualnya lembut dan penuh kehangatan.

007 First Light

  • Tanggal rilis: 27 Maret 2026
  • Platform: PC, PS5, Xbox Series X/S
  • Genre: Aksi petualangan

Gim itu mengangkat asal-usul James Bond. IO Interactive menyajikan pendekatan stealth khas Hitman. Cerita fokus pada proses Bond menjadi agen MI6.

Marvel’s Wolverine

  • Tanggal rilis: Musim gugur 2026
  • Platform: PlayStation 5
  • Genre: Aksi petualangan

Marvel’s Wolverine menampilkan kisah gelap Logan. Karakter seperti Mystique dan Omega Red turut muncul. Pertarungan jarak dekat menjadi elemen utama gameplay.

Fable

  • Tanggal rilis: TBC
  • Platform: PC, Xbox Series X/S
  • Genre: RPG

Fable kembali dengan konsep reboot. Pilihan pemain memengaruhi dunia Albion secara langsung. Humor khas seri lama tetap dipertahankan.

Star Wars Zero Company

  • Tanggal rilis: TBC
  • Platform: PC, PS5, Xbox Series X/S
  • Genre: Strategi

Gim itu berlatar era Clone Wars. Pemain memimpin pasukan elit bernama Zero Company. Strategi berbasis giliran menjadi inti permainan.

Deretan judul itu menunjukkan ambisi besar industri gim. Setiap genre mendapat porsi rilisan berkualitas. Untuk itu, pada 2026 berpotensi menjadi salah satu era terbaik bagi gamer global.

WhatsApp Punya Chat Rahasia AI, Meta Tak Bisa Intip

17 Mei 2026

