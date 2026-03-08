Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki kuartal pertama tahun 2026, Samsung kembali memperkuat dominasinya di pasar smartphone kelas menengah melalui kehadiran Galaxy A37 5G dan Galaxy A57 5G. Berdasarkan data sertifikasi TKDN Kementerian Perindustrian dan database SDPPI Postel per Februari 2026, kedua perangkat ini dijadwalkan meluncur resmi di Indonesia pada Maret 2026.

Kedua ponsel ini tidak hanya membawa peningkatan performa, tetapi juga mulai mengadopsi fitur-fitur premium dari seri flagship Galaxy S26, termasuk integrasi kecerdasan buatan (AI) yang lebih mendalam dan desain yang semakin ramping.

Samsung Galaxy A57 5G: Raja Kelas Menengah Premium

Galaxy A57 menjadi sorotan utama berkat pembaruan desain yang sangat signifikan. Samsung berhasil memangkas ketebalan ponsel ini hingga hanya 6,9 mm, menjadikannya salah satu smartphone tertipis di kelasnya tanpa mengorbankan kapasitas baterai.

Berikut adalah spesifikasi detail Galaxy A57:

Layar: 6,7 inci Dynamic AMOLED 2X, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz (adaptif), kecerahan hingga 1900 nits.

Chipset: Samsung Exynos 1680 (Arsitektur 4nm terbaru) dengan dukungan GPU Xclipse.

Memori: RAM 8GB/12GB, Storage 128GB/256GB (Tanpa slot MicroSD).

Kamera Belakang: Utama 50MP (OIS, Sensor Besar), Ultra-wide 12MP, Macro 5MP.

Kamera Depan: 12MP High-Res Selfie.

Baterai: 5.000 mAh dengan pengisian cepat 45W Super Fast Charging.

Fitur Spesial: Galaxy AI (Awesome Intelligence), IP67 Water Resistance, One UI 8.5 berbasis Android 16.

Samsung Galaxy A37 5G: Performa Stabil dengan Layar Memukau

Sementara itu, Galaxy A37 hadir sebagai pilihan yang lebih terjangkau namun tetap membawa peningkatan besar dari pendahulunya, terutama pada sektor chipset dan kemampuan layar di bawah terik matahari.

Berikut adalah spesifikasi detail Galaxy A37:

Layar: 6,7 inci Super AMOLED, refresh rate 120Hz, pelindung Gorilla Glass Victus Plus.

Chipset: Samsung Exynos 1480 (Peningkatan dari seri Snapdragon di tahun sebelumnya).

Memori: RAM 6GB/8GB, Storage 128GB/256GB.

Kamera Belakang: Utama 50MP (OIS), Ultra-wide 12MP, Macro 5MP.

Baterai: 5.000 mAh dengan pengisian 45W (Meningkat dari 25W pada seri lama).

Sistem Operasi: Android 16 dengan jaminan pembaruan hingga 6 tahun.

Desain dan Estetika 2026

Samsung tetap mempertahankan konsep desain minimalis namun lebih elegan. Seri Galaxy A57 menggunakan material kaca di bagian depan dan belakang dengan bingkai logam yang memberikan kesan kokoh. Warna-warna yang diusung tahun ini disebut sebagai Awesome Gray, Awesome Icyblue, Awesome Lilac, dan Awesome Navy. Sedangkan Galaxy A37 tampil lebih segar dengan pilihan warna Awesome Charcoal dan Lavender.

Estimasi Harga di Indonesia

Mengikuti tren global, terdapat sedikit penyesuaian harga dibandingkan tahun 2025. Berikut adalah prediksi harga resmi untuk pasar Indonesia:

Samsung Galaxy A37 5G:

Varian 6GB/128GB: Rp 5.499.000

Varian 8GB/256GB: Rp 6.199.000

Samsung Galaxy A57 5G:

Varian 8GB/128GB: Rp 6.499.000

Varian 8GB/256GB: Rp 7.299.000

Varian 12GB/256GB: Rp 7.999.000

Dengan dukungan sistem operasi Android 16 dan komitmen update hingga tahun 2032, Galaxy A37 dan A57 diprediksi akan menjadi pilihan paling rasional bagi konsumen yang menginginkan smartphone berumur panjang di tahun 2026.