SEOUL (Lampost.co) — Samsung Electronics Co., Ltd. secara resmi memperkenalkan lini terbaru Galaxy A series, yakni Galaxy A57 5G dan Galaxy A37 5G pada Rabu, 25 Maret 2026. Kehadiran dua perangkat ini menandai langkah besar Samsung dalam mendemokratisasi teknologi kecerdasan buatan. Melalui fitur Awesome Intelligence yang kini lebih terintegrasi, perangkat ini mendukung kebutuhan produktivitas dan kreativitas harian pengguna.

CEO Samsung Electronics, TM Roh, menyatakan bahwa peluncuran ini merupakan komitmen perusahaan untuk memperluas akses AI ke segmen pasar yang lebih luas. Melalui One UI 8.5, Galaxy A57 5G dan A37 5G tidak hanya menawarkan peningkatan perangkat keras. Selain itu, kedua perangkat juga memberi pengalaman intuitif yang sebelumnya hanya ditemukan pada seri flagship.

Awesome Intelligence untuk Produktivitas Tanpa Batas

Salah satu fitur unggulan yang diperkenalkan adalah Voice Transcription pada aplikasi Voice Recorder. Fitur ini mampu mentranskripsikan dan menerjemahkan rekaman rapat atau kuliah secara instan. Bahkan, fitur ini dapat mengubah pesan suara (voicemail) menjadi teks. Pengguna juga dimanjakan dengan fitur AI Select yang dapat diakses melalui Edge Panel. Dengan sistem Drag & Drop pada tampilan Multi-Window, pengguna dapat mengekstrak teks atau memindahkan konten antar-aplikasi.

Di sektor kreatif, Samsung menyematkan Object Eraser yang lebih natural untuk menghapus gangguan pada latar belakang foto. Khusus untuk Galaxy A57 5G, terdapat fitur Best Face yang mendukung pengambilan foto grup dalam mode continuous shooting. Dengan demikian, semua orang dalam bingkai dapat tampil maksimal. Selain itu, fitur Circle to Search with Google kini ditingkatkan dengan kemampuan multi-object recognition. Melalui fitur ini, pengguna dapat mencari informasi beberapa objek sekaligus dalam satu gambar.

Kamera 50MP dengan Teknologi Nightography

Kedua perangkat ini dibekali sistem tiga kamera belakang dengan sensor utama 50MP yang didukung Image Signal Processor (ISP) terbaru. Teknologi Nightography yang telah ditingkatkan memastikan hasil foto dan video tetap jernih meski dalam kondisi minim cahaya. Samsung juga memberikan peningkatan pada subject recognition dan scene optimization berbasis AI. Dengan demikian, teknologi ini menjaga akurasi warna kulit dan kedalaman latar belakang (bokeh) yang lebih rapi.

Performa Tangguh dan Jaminan Pembaruan 6 Tahun

Galaxy A57 5G hadir dengan desain lebih ramping namun tetap bertenaga berkat peningkatan pada CPU, GPU, dan NPU. Perangkat ini dilengkapi baterai 5.000mAh yang mendukung Super Fast Charging 2.0 (pengisian 60% dalam 30 menit). Untuk menjaga suhu tetap stabil saat penggunaan berat, Samsung menyertakan vapor chamber yang 13% lebih luas dibanding generasi sebelumnya.

Hal yang paling menarik bagi konsumen di tahun 2026 adalah jaminan dukungan jangka panjang. Samsung menjanjikan pembaruan sistem operasi Android hingga enam generasi dan pembaruan keamanan selama enam tahun. Dari sisi keamanan, integrasi Knox Vault dan fitur Private Album di Gallery memberikan perlindungan berlapis terhadap data sensitif pengguna.

Ketersediaan dan Pilihan Warna

Galaxy A57 5G dan Galaxy A37 5G dijadwalkan mulai tersedia di pasar tertentu pada 10 April 2026. Galaxy A57 5G hadir dengan varian warna Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue, dan Awesome Lilac. Sementara itu, Galaxy A37 5G menawarkan pilihan warna Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, dan Awesome White.

Dengan rating IP68 untuk ketahanan air dan debu, Samsung memposisikan kedua perangkat ini sebagai standar baru smartphone kelas menengah yang tangguh. Selain itu, perangkat ini juga cerdas, dan relevan untuk penggunaan jangka panjang hingga awal dekade berikutnya.