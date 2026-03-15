Bandar Lampung (Lampost.co) — Samsung Electronics kembali memperkuat lini ponsel kelas menengah melalui kehadiran Samsung Galaxy A57. Perangkat itu membawa peningkatan pada performa, kamera, serta desain yang lebih premium.

Samsung menargetkan Galaxy A57 sebagai perangkat mid-range dengan pengalaman mendekati kelas flagship. Perusahaan menghadirkan kombinasi layar cepat, performa stabil, serta fitur kamera yang lebih canggih.

Di sisi lain, Samsung juga menawarkan Samsung Galaxy A37 sebagai alternatif dengan harga lebih terjangkau. Kedua perangkat itu menyasar segmen pengguna yang berbeda di pasar menengah.

Spesifikasi Samsung Galaxy A57

Desain Premium dengan Layar 120Hz

Samsung Galaxy A57 hadir dengan layar Super AMOLED berukuran sekitar 6,6 inci. Panel tersebut mendukung refresh rate 120Hz yang membuat animasi terlihat lebih halus. Pengguna akan merasakan pergerakan layar lebih responsif saat bermain gim atau menggulir media sosial.

Bezel tipis dan bodi ramping membuat tampilan perangkat terlihat modern. Samsung juga meningkatkan kualitas finishing agar terasa lebih premium saat digenggam.

Galaxy A37 juga membawa layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Namun, material bodinya terasa sedikit berbeda dibandingkan Galaxy A57.

Chipset Baru untuk Multitasking

Samsung membekali Galaxy A57 dengan chipset generasi terbaru dari seri Samsung Exynos. Prosesor itu menawarkan performa lebih efisien dibanding generasi sebelumnya.

Ponsel itu menyediakan pilihan RAM hingga 12GB dengan penyimpanan internal sampai 256GB. Kombinasi tersebut mendukung berbagai aktivitas seperti gaming kelas menengah, editing ringan, serta multitasking aplikasi berat.

Sementara itu, Galaxy A37 menggunakan chipset dengan performa sedikit lebih rendah. Perangkat tersebut menyediakan RAM mulai 6GB hingga 8GB. Kapasitas tersebut masih cukup untuk aktivitas harian seperti media sosial, streaming, dan komunikasi.

Kamera 50MP dengan Teknologi OIS

Samsung tetap mengandalkan sektor kamera sebagai daya tarik utama. Galaxy A57 membawa kamera utama 50MP yang mendukung teknologi Optical Image Stabilization.

Fitur itu membantu menghasilkan foto dan video yang lebih stabil. Hasil gambar juga tetap tajam dalam kondisi cahaya rendah.

Selain kamera utama, Galaxy A57 menghadirkan kamera ultrawide dengan resolusi lebih tinggi. Sensor tambahan juga tersedia untuk kebutuhan makro atau efek kedalaman.

Galaxy A37 juga membawa kamera utama 50MP. Namun, konfigurasi kamera pendukungnya sedikit lebih sederhana. Perbedaan tersebut akan terasa saat mengambil foto lanskap atau foto kelompok menggunakan lensa ultrawide.

Baterai Besar dengan Fast Charging 45W

Galaxy A57 dan Galaxy A37 sama-sama membawa baterai berkapasitas 5.000mAh. Kapasitas itu menjadi standar bagi ponsel kelas menengah saat ini.

Samsung juga menyematkan teknologi pengisian cepat 45W pada kedua perangkat. Fitur itu sebelumnya hanya tersedia pada beberapa ponsel flagship Samsung. Kapasitas tersebut membuat pengguna dapat menggunakan perangkat sepanjang hari dalam pemakaian normal.

Perkiraan Harga Samsung Galaxy A57 di Indonesia

Di pasar Indonesia, Galaxy A57 berada di kisaran harga Rp6 juta hingga Rp7 juta. Harga tersebut tergantung pada pilihan RAM dan kapasitas penyimpanan.

Sementara Galaxy A37 diperkirakan dijual sekitar Rp5 juta hingga awal Rp6 juta. Perbedaan harga sekitar Rp1 juta menjadi pembeda utama antara kedua perangkat tersebut.

Fakta Menarik Samsung Galaxy A57

Galaxy A57 menawarkan kombinasi fitur kelas atas di segmen menengah. Teknologi fast charging 45W dan kamera OIS menjadi nilai jual utama perangkat itu.

Perangkat tersebut juga mendukung jaringan 5G sehingga siap menghadapi perkembangan jaringan masa depan.

Samsung juga menghadirkan peningkatan signifikan dari generasi sebelumnya. Upgrade terlihat pada sektor performa dan kamera ultrawide. Strategi itu menunjukkan fokus Samsung dalam mempertahankan dominasi pasar kelas menengah.

Pilih Galaxy A57 atau Galaxy A37?

Galaxy A57 cocok bagi pengguna yang menginginkan performa lebih tinggi dan kamera lebih fleksibel. Perangkat itu juga menawarkan desain lebih premium.

Namun, Galaxy A37 tetap menarik bagi pengguna yang mengutamakan harga lebih terjangkau. Keduanya hadir dengan spesifikasi yang cukup kuat untuk kebutuhan harian.

Strategi itu membuat Samsung berusaha menjangkau dua segmen konsumen tanpa saling bersaing secara langsung di pasar yang sama.