Bandar Lampung (Lampost.co) – Industri game global pada tahun 2026 kembali dikejutkan oleh pergerakan maestro di balik kesuksesan franchise Resident Evil dan The Evil Within, Shinji Mikami. Setelah sempat menyepi pasca-penutupan Tango Gameworks oleh Microsoft beberapa waktu lalu, Mikami kini resmi mengonfirmasi proyek ambisius terbarunya melalui studio baru, Unbound Inc.

Langkah ini menjadi pernyataan tegas Mikami untuk kembali ke akar kreativitas independen. Berbeda dengan tren industri saat ini yang di dominasi oleh sekuel dan remake, Mikami memilih jalur berisiko namun segar. Ia mengembangkan Intellectual Property (IP) yang sepenuhnya orisinal dengan standar AAA.

Visi Baru di Balik Unbound Inc

Berdasarkan laporan terbaru yang dihimpun pada Maret 2026, Shinji Mikami kini menjabat sebagai Representative Director di Unbound Inc. Studio ini bekerja sama erat dengan KAMUY Inc, perusahaan yang ia dirikan tak lama setelah hengkang dari Tango. Fokus utama mereka adalah menciptakan pengalaman bermain game “high-end” yang menyasar pasar global.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa proyek perdana ini adalah sebuah game Action-RPG berskala besar. Penggunaan Unreal Engine 5 menjadi tulang punggung pengembangan untuk memastikan kualitas visual yang mampu bersaing di konsol generasi terbaru seperti PlayStation 5, Xbox Series X|S. Selain itu, tentu saja platform PC ikut menjadi target.

Melawan Arus “Remake Fatigue”

Keputusan Mikami untuk menggarap IP orisinal di tengah maraknya tren remake pada tahun 2026 menarik perhatian para analis. Di saat banyak pengembang besar memilih bermain aman dengan membangkitkan judul-judul lama, Mikami justru ingin menawarkan mekanik gameplay yang belum pernah ada sebelumnya.

Dalam beberapa kesempatan, pihak studio menyatakan bahwa mereka mengincar kualitas AAA namun dengan efisiensi konten yang lebih padat. Strategi ini untuk menghindari siklus pengembangan yang terlalu lama, yang sering kali justru mematikan antusiasme pemain. Mikami ingin membuktikan bahwa studio independen mampu menghasilkan game dengan grafis kelas atas tanpa harus terjebak dalam birokrasi perusahaan raksasa.

Harapan Baru Bagi Penggemar

Meskipun detail mengenai judul dan alur cerita masih dirahasiakan rapat, keterlibatan nama-nama veteran seperti Masato Kimura, produser Ghostwire: Tokyo, memberikan jaminan kualitas tersendiri. Para penggemar berharap sentuhan “dingin” Mikami dalam meramu ketegangan dan aksi yang intens akan tetap terasa. Selain itu, ia kini mulai mengeksplorasi genre Action-RPG yang lebih luas.

Dengan rekam jejaknya yang pernah melahirkan genre survival horror, kembalinya Shinji Mikami melalui Unbound Inc bukan sekadar peluncuran studio baru. Ini adalah momentum bagi industri game 2026 untuk kembali melihat bagaimana sebuah visi orisinal dapat mengubah peta persaingan pasar global yang mulai jenuh.