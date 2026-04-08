Bandar Lampung (Lampost.co) — Di tengah menjamurnya pusat perbelanjaan modern, pasar tradisional di Bandar Lampung tetap bertahan. Pasar rakyat itu masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk berbelanja kebutuhan harian.

Selain harga yang terjangkau, pasar tradisional menawarkan suasana khas yang sulit tergantikan. Interaksi langsung antara pedagang dan pembeli menjadi daya tarik tersendiri.

Berikut tujuh pasar tradisional yang masih ramai dan eksis hingga saat ini.

Pasar Koga, Pusat Belanja Warga Kedaton

Pasar Koga, terkenal luas bagi masyarakat sekitar Kedaton, Bandar Lampung. Pasar itu menyediakan kebutuhan pokok seperti sayur, ikan, dan daging.

Aktivitasnya mulai dini hari dan puncak keramaian terjadi pada pagi hari. Suasana tawar-menawar masih terasa kuat di sini.

Pasar Tugu, Sentra Bahan Pangan Segar

Pasar Tugu, Kedamaian, Bandar Lampung, menjadi pusat distribusi bahan pangan segar. Banyak pedagang dari daerah sekitar menjual hasil pertanian di sini.

Ketersediaan barang yang melimpah membuat harga lebih bersaing. Lokasipasar itu strategis dan mudah masyarakat berbagai daerah akses.

Pasar Pasir Gintung, Lengkap dan Ramai Setiap Hari

Pasar Pasir Gintung, Tanjungkarang Pusat, menawarkan berbagai kebutuhan harian. Mulai dari sembako hingga perlengkapan rumah tangga tersedia lengkap.

Warga menjadikan pasar itu sebagai tempat langganan karena harganya yang terjangkau. Pasar itu juga mendukung ekonomi pedagang kecil.

Pasar Tani, Surganya Produk Segar dari Petani

Pasar Tani menghadirkan produk langsung dari petani lokal. Sayur dan buah yang ada juga masih segar dan berkualitas.

Namun, pasar itu hanya buka setiap Kamis dan Minggu. Konsep itu membuat suasana lebih eksklusif dan terjaga. Selain itu, pasar tersebut juga mendukung kesejahteraan petani lokal.

Pasar Way Halim, Praktis untuk Warga Perumahan

Pasar Way Halim melayani kawasan permukiman yang terus berkembang. Pasar itu cukup tertata dan nyaman untuk berbelanja. Berbagai kebutuhan dapur tersedia lengkap dan warga sekitar tidak perlu pergi jauh ke pusat kota.

Pasar Gudang Lelang, Surga Pecinta Hasil Laut

Pasar Gudang Lelang, Telukbetung, terkenal sebagai pusat hasil laut segar. Ikan, udang, dan hasil laut lainnya tersedia setiap hari karena lokasinya dekat dengan pesisir

Pasar ini ramai pada pagi hari saat hasil tangkapan tiba dengan harga yang relatif bersaing.

Pasar Tamin, Pasar Favorit dengan Harga Terjangkau

Pasar Tamin, Tanjungkarang Timur, memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan warga. Pilihan barang cukup lengkap dengan harga yang ramah di kantong.

Aktivitas jual beli berlangsung setiap hari. Keramaian biasanya terjadi dari pagi hingga siang. Pasar itu menjadi salah satu pusat ekonomi rakyat.

Peran Penting Pasar Tradisional bagi Masyarakat

Pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga menjadi ruang sosial bagi masyarakat. Interaksi yang terjadi menciptakan hubungan yang lebih dekat. Hal itu sulit terjadi di pusat perbelanjaan modern.

Namun, pasar tradisional menghadapi berbagai tantangan. Persaingan dengan ritel modern terus meningkat. Selain itu, masalah kebersihan dan fasilitas juga perlu perhatian.

Untuk itu, perlu peran pemerintah dan masyarakat dengan pengelolaan yang baik, pasar tradisional bisa terus berkembang.

(Restu)