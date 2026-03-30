Jakarta (Lampost.co) – Biduk rumah tangga selebgram cantik Clara Shinta kini kembali diterjang badai hebat. Secara mengejutkan, ia membongkar dugaan perilaku menyimpang suaminya, Muhammad Alexander Assad, di media sosial. Clara membagikan temuan berupa tangkapan layar panggilan video sang suami dengan wanita lain yang sangat tidak pantas.

Poin Penting

Clara Shinta menemukan bukti suami melakukan panggilan video dengan wanita tanpa busana.

Kejadian terungkap pada Senin pagi dan langsung dikonfrontasi oleh Clara di tempat tidur.

Selebgram tersebut mengaku sangat gemetar dan syok saat pertama kali melihat bukti tersebut.

Clara meminta maaf kepada publik karena merasa tidak bermaksud mengumbar masalah pribadi.

Saat ini Clara sedang berada di luar negeri sehingga merasa bimbang untuk mengambil langkah.

Detik-Detik Temuan Bukti Panggilan Video

Clara Shinta mengungkapkan rasa syok yang luar biasa saat menemukan bukti tersebut pada pagi hari. Melalui sebuah video, ia terlihat langsung menghampiri pria yang akrab disapa Lexa itu di tempat tidur. Clara kemudian menunjukkan bukti panggilan video tersebut tepat di hadapan wajah sang suami.

“Pagi-pagi gemeter nemuin ini,” tulis Clara Shinta melalui akun Instagram pribadinya, Senin, 30 Maret 2026.

Dalam rekaman yang kini telah terhapus, Clara tampak sangat emosional saat melakukan konfrontasi langsung. Ia menyuarakan kekecewaan mendalam atas tindakan sang suami yang dianggap sangat keterlaluan tersebut.

“Pah, hebat banget kamu ya, kayak gini. Video call-an sama cewek,” ujar Clara Shinta dalam video singkat tersebut.

Permintaan Maaf dan Kondisi Terkini

Unggahan tersebut seketika menjadi viral dan memicu berbagai reaksi keras dari warganet tanah air. Namun, tidak lama kemudian, Clara menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul di ruang publik. Ia menegaskan bahwa tindakannya tersebut bukan semata-mata ingin mengumbar aib keluarga secara berlebihan.

“Aku minta maaf aku bukan oversharing tapi kalian pasti tau rasa gemeter nya kayak apa,” tulis Clara dengan nada sedih.

Saat ini, Clara ternyata sedang berada di luar negeri sehingga merasa sangat kebingungan menghadapi masalah tersebut. Keberadaannya di negara orang membuat ia merasa sendirian saat menghadapi kenyataan pahit mengenai rumah tangganya.

“Pasti tauu, dan aku juga lagi di negara orang, aku gatau aku harus ngapain dan gimana,” pungkasnya menutup pernyataan tersebut.