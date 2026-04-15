Jakarta (Lampost.co) – Sony Pictures akhirnya meluncurkan trailer perdana film Insidious: Out of the Further. Pihak studio memamerkan cuplikan mencekam tersebut dalam presentasi CinemaCon pada Senin, 13 April 2026. Penonton menyambut positif kehadiran seri keenam dari waralaba horor populer ini.

Poin Penting

Trailer Resmi: Sony Pictures merilis trailer perdana di ajang CinemaCon 2026.

Plot Utama: Karakter Gemma memiliki kemampuan membawa iblis dari The Further ke dunia nyata.

Latar Cerita: Berperan sebagai prekuel dari film pertama dan kedua Insidious.

Pemain Utama: Amelia Eve menjadi bintang utama bersama kembalinya Lin Shaye (Elise Rainier).

Jadwal Rilis: Film ini siap menghantui bioskop mulai 21 Agustus 2026.

Sinopsis Insidious: Out of the Further

Cerita bermula saat seorang ibu muda bernama Gemma pindah ke rumah masa kecilnya. Namun, kedamaian hidup Gemma terusik oleh keterikatan spiritual dengan dimensi The Further. Kekuatan jahat dari alam tersebut mulai mengincar keluarganya secara agresif.

Gemma kemudian menyadari sebuah kemampuan langka yang sangat berbahaya bagi manusia. Selain masuk ke The Further, ia mampu membawa entitas iblis kembali ke dunia nyata. Akibatnya, para penghuni kegelapan berusaha memanfaatkan Gemma sebagai gerbang penyeberangan massal.

Gemma harus berjuang keras menutup celah tersebut dengan segera. Pasalnya, batas antara realitas dan The Further terancam runtuh sepenuhnya dalam waktu dekat.

Pemeran dan Jadwal Tayang

Aktris Amelia Eve sukses memerankan karakter utama bernama Gemma dalam film ini. Selain itu, Brandon Perea dan Maisie Richardson-Sellers turut memperkuat jajaran pemain pendukung. Menariknya, Lin Shaye kembali memerankan karakter ikonisnya sebagai Elise Rainier.

Film ini berfungsi sebagai prekuel dari dua film orisinal Insidious. Oleh karena itu, Patrick Wilson dan Rose Byrne tidak akan muncul dalam seri terbaru ini. Sutradara Jacob Chase memimpin proyek ini di bawah naungan produser ternama Jason Blum dan James Wan.

Catat tanggalnya, Insidious: Out of the Further dijadwalkan tayang pada 21 Agustus 2026 mendatang.