Bandar Lampung (Lampost.co) — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan pentingnya menjaga budaya dan pembangunan pada momentum Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Lampung.

Ia menyebut penggunaan pakaian adat menjadi bukti nyata kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya Lampung.

Menurutnya, semangat *Sai Bumi Ruwa Jurai* terus hidup dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Lampung.

Giri menilai perjalanan 60 tahun menunjukkan kemajuan signifikan Provinsi Lampung.

Ia menjelaskan Lampung tumbuh dari wilayah penuh tantangan menjadi daerah berkembang dengan sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia turut mendorong kemajuan daerah.

Ia mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia Lampung kini masuk kategori tinggi.

Pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur hingga tingkat desa, kabupaten, dan provinsi.

Giri turut menyoroti dukungan terhadap program pemerintah pusat.

Ia menyebut program infrastruktur, sekolah rakyat, dan makan bergizi gratis perlu terus mendapat dukungan bersama.

Namun, ia mengingatkan potensi dampak dinamika global terhadap perekonomian daerah.

Menurutnya, konflik geopolitik dapat memengaruhi sektor energi dan pangan.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat tetap waspada dan bersatu menghadapi tantangan tersebut.

Ke depan, Giri menekankan pentingnya memperkuat pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia juga mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan gotong royong.

Langkah itu bertujuan mengurangi kemiskinan serta membuka lapangan pekerjaan.

“Semua harus bergerak bersama demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai tema HUT Lampung, Membangun Bersama Lampung Maju,” ujarnya.