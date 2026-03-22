Bandar Lampung (Lampost.co) – Arus penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak hari kedua Hari Raya Idul Fitri terpantau ramai dan lancar, Minggu, 22 Maret 2026.

Sejumlah kendaraan pribadi dan penumpang mulai memadati area Pelabuhan Bakauheni sejak sore hari. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, antrean terpantau tertib dan tidak menimbulkan kemacetan.

Salah satu penumpang, Yuli, mengatakan kondisi pelabuhan cukup ramai, namun tidak terlalu padat. “Ramai sih, tapi nggak terlalu macet. Saya mau nyebrang ke Jawa untuk silaturahmi dengan keluarga di sana,” ujarnya.

Kemudian ia mengaku sengaja memilih melakukan perjalanan pada hari kedua Lebaran untuk menghindari kepadatan pada puncak arus mudik.

“Saya lebih memilih berangkat hari kedua Lebaran ini. Karena kalau menjelang Lebaran pasti sangat ramai dan macet,” ujarnya.

Sementara waktu tunggu penumpang relatif singkat. Penumpang lainnya, Riyan, mengaku tiba di pelabuhan sekitar pukul 17.00 WIB dan sudah dapat naik kapal pada pukul 17.50 WIB.

“Saya kira harus menunggu lama, tapi ternyata tidak terlalu lama untuk bisa naik kapal,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan arus penyeberangan hari kedua Lebaran masih terkendali. Meskipun terjadi peningkatan jumlah penumpang yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni.