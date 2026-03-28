Lampung Selatan (Lampost.co) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal turun langsung memastikan kelancaran arus balik Lebaran 2026.

Hal tersebut tersampaikan saat meninjau secara langsung arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026M di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu, 28 Maret 2026. Jajarannya melihat langsung perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menyampaikan peninjauan ini untuk memastikan kelancaran arus balik. Serta kesiapan personel dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat.

Kemudian ia mengatakan, seluruh skema rekayasa lalu lintas dan sistem pelayanan berjalan optimal. Situasi arus balik pelabuhan terpantau dalam kondisi normal atau kategori hijau. Ini berkat pengelolaan yang baik mulai dari sistem tiket hingga pengaturan antrean kendaraan.

Lalu Kapolri menyampaikan bahwa secara umum puncak arus balik Lebaran 2026 telah terlewati dengan baik. Berdasarkan data, jumlah kendaraan yang keluar dari wilayah Jakarta tercatat mencapai 2.946.891 unit atau meningkat 20,49 persen daripada kondisi normal dan naik 1,82 persen daripada Lebaran 2025.

Sementara itu, kendaraan yang telah kembali masuk ke Jakarta mencapai 2.561.629 unit. Sehingga tersisa sekitar 13,7 persen kendaraan yang masih dalam perjalanan arus balik.

“Artinya secara umum kita melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati, dan tinggal sebagian kecil yang masih bergerak. Mudah-mudahan seluruh masyarakat dapat kembali ke rumah dengan selamat,” ujar Kapolri.

Selanjutnya Kapolri juga mengungkapkan peningkatan pada berbagai moda transportasi. Untuk moda kereta api tercatat sebanyak 3.047.676 penumpang atau naik 7,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Moda transportasi udara meningkat 6,27 persen dengan jumlah sekitar 4,12 juta penumpang. Sementara transportasi darat naik 13,3 persen dan moda lainnya meningkat 13,89 persen.

Dari sisi keselamatan, Kapolri menegaskan terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 7,8 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan, angka fatalitas korban meninggal dunia juga menurun signifikan dari 377 menjadi 265 jiwa.

“Ini menunjukkan kerja keras seluruh pihak dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,” tambahnya.

Kolaborasi Semua Pihak

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak. Terutama yang terlibat dalam penyelenggaraan mudik dan arus balik Lebaran 2026.

“Terima kasih kepada Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang telah bekerja keras. Hingga hari ini, pelaksanaan mudik dan arus balik berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menhub menambahkan bahwa meskipun masih terdapat sekitar 30 persen pergerakan arus balik, seluruh skenario pengendalian telah tersiapkan secara matang.

Sementara itu, berdasarkan data Ditlantas Polda Lampung per tanggal 13 Maret-25 Maret 2026. Angka laka lantas wilayah Lampung mengalami penurunan sebesar 16 persen dibandingkan tahun 2025.

Selanjutnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi perhatian dan langkah strategis Kapolri dan kemenhub serta instansi terkait. Apalagi dalam memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif wilayah Lampung, khususnya pintu gerbang utama Pulau Sumatera tersebut.

Apresiasi juga tersampaikan kepada seluruh masyarakat Lampung yang telah berperan aktif menjaga ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas. Serta mendukung kebijakan pengamanan selama arus mudik dan balik.

“Kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat inilah yang menjadi kunci. Dari kelancaran mudik dan balik, kita belajar membangun disiplin kolektif, rasa aman, dan saling percaya. Ini sebagai pondasi peradaban yang baik menuju Indonesia Emas,” kata Gubernur.

Peran Vital

Pelabuhan Bakauheni memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan arus transportasi. Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pihak terkait terus bersinergi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolri bersama Menhub beserta Gubernur dan seluruh jajaran Forkopimda juga mengecek sejumlah fasilitas pendukung. Seperti pos pelayanan terpadu, area antrian kendaraan, serta sistem pengaturan lalu lintas kawasan pelabuhan. Selain itu, melakukan dialog dengan para pemudik dan petugas lapangan. Ini guna memastikan kesiapan operasional dan respons cepat terhadap potensi gangguan.

Keberhasilan pengelolaan arus mudik dan balik tahun ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, serta seluruh stakeholder terkait. Dengan sistem yang semakin baik dan kesiapan yang matang, arus mobilitas masyarakat dari dan menuju Lampung dapat berlangsung aman, lancar, dan terkendali.