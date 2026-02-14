Bandar Lampung (Lampost.co)–PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors mewujudkan komitmen memperkuat layanan purna jual di wilayah strategis logistik nasional. Distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso Truck dan Bus Corporation di Indonesia itu meresmikan relokasi diler (dealer) PT Lautan Berlian Utama Motor di Bandar Lampung. Peresmian pada Sabtu, 14 Februari 2026, menghadirkan jajaran petinggi Mitsubishi.

Point Penting:

Relokasi dealer PT Lautan Berlian Utama Motor di Bandar Lampung di Jalan Yos Sudarso.

Memudahkan konsumen menjangkau layanan tanpa mengganggu aktivitas operasional.

Menghadirkan program promo bertajuk “Beli Mobil di Lautan Berlian Banyak Banget Hadiahnya”

Relokasi dealer ini menjadi bagian strategi penguatan jaringan layanan di wilayah gerbang utama distribusi barang menuju Pulau Sumatera. Lokasi baru menjdai pilihan karena berada di jalur utama perlintasan truk serta dekat akses tol dan pelabuhan. Sehingga hal ini memudahkan konsumen menjangkau layanan tanpa mengganggu aktivitas operasional.

Dealer yang berpindah dari Jalan Tenggiri ke Jalan Yos Sudarso memiliki luas 3.490 meter persegi. Dengan bangunan seluas 1.674 meter persegi. Lokasi strategis dan fasilitas lebih luas harapannya meningkatkan efisiensi layanan penjualan, servis, serta penyediaan suku cadang.

Sebagai wilayah dengan aktivitas logistik dan distribusi hasil bumi yang tinggi, Lampung menjadi pasar penting bagi kendaraan niaga. Di daerah ini, Mitsubishi Fuso mencatat dominasi kuat. Terutama pada varian Canter 6 ban yang banyak untuk mendukung sektor logistik dan pengangkutan komoditas.

Sales and Marketing Director PT KTB, Aji Jaya, menegaskan penguatan jaringan layanan merupakan kunci menjaga kelancaran operasional konsumen. Menurutnya, keberadaan fasilitas modern di lokasi strategis akan membantu meminimalkan waktu henti kendaraan.

“Bandar Lampung merupakan gerbang utama Sumatera dengan peran vital dalam distribusi nasional. Tidak cukup hanya menyediakan truk tangguh, layanan purna jual yang responsif menjadi faktor utama. Relokasi dealer ini memastikan kendaraan konsumen tetap beroperasi optimal dan mendukung aktivitas bisnis mereka,” ujarnya, Sabtu.

Fasilitas Lengkap Dukung Efisiensi Operasional

Sementar itu, dealer baru PT LBUM Bandar Lampung menghadirkan fasilitas 3S (sales, service, spare parts) dengan kapasitas lebih besar, antara lain:

Workshop berkapasitas tinggi. Tersedia lima stall servis dan satu truck pit untuk mempercepat proses perbaikan. Ketersediaan suku cadang, baik Fuso Genuine Parts maupun Suku Cadang Tiga Berlian (SCTB), menjamin tersedia sebagai pilihan ekonomis dengan standar kualitas pabrikan.

Showroom representatif. Area pamer memungkinkan dua unit truk terpajang sekaligus, sehingga calon konsumen dapat mengobservasi produk secara lebih detail.

Layanan purna jual fleksibel. Dukungan Mobile Workshop Service (MWS) memungkinkan perbaikan langsung di lokasi operasional pelanggan. Sehingga kendaraan tetap produktif tanpa harus datang ke bengkel.

Program Promo Peresmian

Menyambut peresmian diler, PT LBUM Bandar Lampung menghadirkan program promo “Beli Mobil di Lautan Berlian Banyak Banget Hadiahnya.” Promo ini berlangsung mulai 20 Oktober 2025 hingga 5 Oktober 2026.

Program ini menawarkan berbagai keuntungan, antara lain voucher belanja senilai Rp1 juta untuk setiap pembelian. Lalu kesempatan memenangkan hadiah utama unit mobil melalui undian. Serta insentif kupon belanja 0,5 persen bagi mitra bisnis. Pengundian besar terjadwalkan pada 5 Oktober 2026 dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Perkuat Dukungan Sektor Logistik dan Perkebunan

Melalui relokasi dealer ini, Mitsubishi Fuso menegaskan komitmennya menjadi mitra transportasi bagi pelaku usaha. Khususnya sektor logistik dan perkebunan yang terus berkembang di Lampung.

Penguatan jaringan layanan di titik strategis harapannya mampu mendukung target efisiensi operasional konsumen. Sekaligus memperkuat dominasi pasar kendaraan niaga di wilayah Sumatera bagian selatan.

Dalam grand opening relokasi dealer LBUM Bandar Lampung ini, 10 unit kendaraan Fuso sudah terjual, kata Sujono, Business head PT Lautan Berlian Utama Motor. Harapannya, makin banyak kendaraan yang terjual untuk meningkatkan angkutan produktivitas.