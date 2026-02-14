Bandar Lampung (Lampost.co) – Penumpang angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Terminal Tipe A Rajabasa, Bandar Lampung mengalami lonjakan. Hal ini terjadi menjelang Bulan Ramadan dan Libur Tahun Baru Imlek 2026.

“Peningkatan ini berdampak langsung kepada kementerian perhubungan dalam menjaga kesiapan armada bus.” kata Kepala Terminal Tipe A Rajabasa, Bandar Lampung, Budi Hartanto, Sabtu, 14 Februari 2026.

Kemudian ia mengatakan pada periode libur tahun baru imlek menjelang bulan ramadan, Terminal Rajabasa melayani 53 armada (AKDP) setiap hari.

“Pada periode libur tahun baru imlek dan menjelang Ramadhan. Jumlah armada yang di berangkatkan sebanyak 53 unit,” ujarnya

Lalu menurutnya kenaikan jumlah penumpang ini terjadi karena adanya budaya “mudik awal” atau berpuasa hari pertama di kampung menjadi faktor utama. Kemudian bersamaan dengan libur panjang tahun baru imlek menyebabkan kenaikan jumlah penumpang yang signifikan.

“Biasa nya menjelang ramadhan jumlah penumpang akan meningkat apalagi bersamaan dengan libur imlek 2026,” katanya.

Selanjutnya ia memprediksi puncak arus penumpang akan terjadi pada tanggal 14 Februari 2026 hingga 15 Februari 2026. “Perkiraan puncak arus penumpang akan terjadi pada Sabtu, 14 februari sampai Minggu 15 Februari,” katanya

Kemudian pihaknya berkomitmen akan terus berupaya dan bekerja secara optimal demi menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang.