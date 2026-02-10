Roma (Lampost.co)—AS Roma sukses mengamankan tiga poin krusial setelah menumbangkan Cagliari dengan skor meyakinkan 2-0 dalam lanjutan laga pekan ke-24 Serie A musim 2025/2026. Pertandingan di Stadion Olimpico, Selasa (10/2/2026) dini hari WIB ini menjadi panggung pembuktian bagi penyerang anyar Giallorossi, Donyell Malen.

Penyerang asal Belanda tersebut tampil gemilang dengan memborong dua gol kemenangan (brace) pada menit ke-25 dan 65. Hasil ini membawa armada asuhan Gian Piero Gasperini kembali ke jalur kemenangan setelah sempat tertahan dalam tiga pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit babak pertama berbunyi, Roma langsung mengambil inisiatif serangan. Mengandalkan skema agresif ala Gasperini, lini tengah lewat Niccolo Pisilli dan Lorenzo Pellegrini terus menekan pertahanan tim tamu. Peluang pertama datang dari sundulan Evan Ndicka yang masih melambung tipis di atas mistar gawang Elia Caprile.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-25. Berawal dari umpan cerdik Gianluca Mancini yang membelah pertahanan Rossoblu, Donyell Malen berhasil lolos dari kawalan Alberto Dossena. Dengan tenang, Malen mencongkel bola melewati jangkauan kiper Elia Caprile untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Memasuki babak kedua, Cagliari yang dilatih Fabio Pisacane mencoba bangkit dengan mengandalkan serangan balik cepat. Namun, lini pertahanan Roma di bawah komando Gianluca Mancini tampil sangat disiplin. Upaya Cagliari melalui tembakan jarak jauh Ibrahim Sulemana nyaris berbuah hasil, namun bola hanya membentur tiang gawang.

Roma justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-65. Zeki Celik melepaskan umpan silang mendatar yang sangat terukur ke dalam kotak penalti. Malen yang berdiri bebas dengan mudah menceploskan bola ke gawang lawan, sekaligus mencatatkan gol keduanya pada laga ini. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai.

Posisi Klasemen

Kemenangan ini membuat AS Roma mengoleksi 46 poin dari 24 pertandingan. Torehan ini menyamai perolehan poin Juventus yang berada di peringkat keempat, namun Giallorossi masih tertinggal dalam produktivitas gol. Persaingan memperebutkan tiket Liga Champions musim depan pun makin memanas memasuki fase krusial liga.

Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-12 klasemen sementara dengan raihan 28 poin. Kekalahan ini memutus tren positif tim asal Sardinia tersebut yang sebelumnya mencatatkan tiga kemenangan beruntun.

Susunan Pemain

AS Roma (3-4-2-1): Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Daniele Ghilardi; Zeki Celik, Bryan Cristante, Niccolo Pisilli, Wesley Franca; Matias Soule, Lorenzo Pellegrini; Donyell Malen.

Pelatih: Gian Piero Gasperini

Cagliari (4-3-3): Elia Caprile; Ze Pedro, Alberto Dossena, Rodriguez, Obert; Michel Adopo, Gianluca Gaetano, Luca Mazzitelli; Palestra, Bertug Kilicsoy, Sebastiano Esposito.

Pelatih: Fabio Pisacane