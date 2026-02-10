Bergamo (Lampost.co)–Atalanta terus menunjukkan tren positif dalam lanjutan kompetisi Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Gewiss Stadium, Selasa (10/2/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Raffaele Palladino berhasil mengamankan kemenangan tipis 2-1 atas tamunya, Cremonese.

Dua gol kemenangan La Dea masing-masing lewat Nikola Krstovic dan Davide Zappacosta. Sementara itu, Cremonese hanya mampu membalas satu gol melalui aksi Morten Thorsby di penghujung laga. Hasil ini memperkokoh posisi Atalanta di peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 39 poin.

Jalannya Pertandingan

Laga baru berjalan beberapa menit, Atalanta sudah harus melakukan perubahan taktik. Penyerang andalan mereka, Charles de Ketelaere, terpaksa ditarik mundur sesaat sebelum kick-off karena mengalami masalah pada lutut saat sesi pemanasan. Posisi pemain asal Belgia tersebut kemudian digantikan Lazar Samardzic.

Meski kehilangan salah satu pilar utamanya, Atalanta tetap tampil dominan sejak peluit pertama berbunyi. Hasilnya terlihat pada menit ke-32. Nikola Krstovic berhasil memecah kebuntuan melalui penyelesaian dingin setelah menerima umpan matang dari lini tengah. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, dominasi tuan rumah tidak mengendur. Pada menit ke-64, bek sayap Davide Zappacosta menggandakan keunggulan Atalanta menjadi 2-0. Memanfaatkan kemelut di depan gawang Emil Audero, Zappacosta melepaskan tembakan keras yang tidak mampu kiper lawan halau.

Cremonese yang berada di posisi ke-16 klasemen mencoba memberikan perlawanan di sepuluh menit terakhir. Usaha keras anak asuh Davide Nicola membuahkan hasil pada menit ke-90+4 melalui gol Morten Thorsby. Sayangnya, gol tersebut sudah terlambat untuk mengubah hasil pertandingan.

Reaksi Pelatih

Seusai laga, Raffaele Palladino memuji kedewasaan bermain anak asuhnya. Kemenangan ini menjadi modal berharga setelah pekan lalu mereka juga sukses menyingkirkan Juventus di babak perempat final Coppa Italia.

Pujian khusus dia berikan kepada Krstovic yang tampil tajam serta Samardzic yang mampu beradaptasi dengan cepat meski masuk pada menit akhir sebagai pemain pengganti darurat. Namun, kekhawatiran tetap menyelimuti kubu Bergamo terkait kondisi cedera De Ketelaere yang segera menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut.

Klasemen dan Laga Selanjutnya

Dengan tambahan tiga poin ini, Atalanta kini menempel ketat zona kompetisi Eropa. Sementara bagi Cremonese, kekalahan ini membuat mereka tertahan di papan bawah dan harus berjuang lebih keras untuk menjauh dari zona degradasi.

Jadwal padat menanti Atalanta pada Februari 2026 ini. Setelah menghadapi Cremonese, mereka akan bertandang ke markas Lazio pada pekan ke-25, sebelum kembali bertarung di ajang Liga Champions melawan Borussia Dortmund.

Susunan Pemain

Atalanta: Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Zalewski, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Raspadori, Samardzic; Nikola Krstovic.

Cremonese: Emil Audero; Pezzella, Luperto, Barbieri; Thorsby, Collocolo, Majer, Vandeputte; Bonazzoli, Jamie Vardy.