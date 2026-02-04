Alkmaar (Lampost.co)—AZ Alkmaar berhasil mengamankan tiket semifinal KNVB Beker (Piala Belanda) musim 2025/2026 setelah menumbangkan FC Twente dalam laga perempat final yang berlangsung dramatis. Bertanding di AFAS Stadion, Selasa (3/2/2026) malam waktu setempat, tuan rumah menang tipis 2-1 melalui babak perpanjangan waktu.

Kemenangan ini menjadi angin segar bagi armada Leeroy Echteld yang baru saja mengambil alih kursi kepelatihan pada Januari lalu. Duel dua tim papan atas Eredivisie ini berlangsung sengit sejak menit awal dengan intensitas tinggi khas turnamen piala.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, AZ Alkmaar sebenarnya tampil mendominasi sejak babak pertama. Namun, pertahanan rapat The Tukkers—julukan FC Twente—membuat barisan penyerang tuan rumah frustrasi. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, FC Twente justru memberikan kejutan. Melalui serangan balik cepat pada menit ke-65, gelandang asal Islandia, Kristian Hlynsson, berhasil menceploskan bola ke gawang AZ. Gol tersebut sempat membungkam publik tuan rumah dan membawa Twente unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, AZ Alkmaar meningkatkan intensitas serangan. Tekanan bertubi-tubi akhirnya membuahkan hasil di penghujung waktu normal yang memaksa laga berlanjut ke babak 2 x 15 menit. Meski statistik menunjukkan AZ unggul dalam penguasaan bola (59%) dan total tembakan, gol penentu baru tercipta pada masa perpanjangan waktu.

Magis Troy Parrott

Bomber asal Irlandia, Troy Parrott, kembali membuktikan kelasnya sebagai salah satu striker paling mematikan di tanah Belanda musim ini. Pada menit ke-97, Parrott berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol kemenangan bagi AZ Alkmaar.

Gol ini merupakan torehan ke-22 Parrott dari 28 penampilannya di semua kompetisi musim 2025/2026. Ketajaman pemain berusia 23 tahun tersebut kini menjadi tumpuan utama AZ untuk merengkuh trofi KNVB Beker, setelah musim lalu mereka hanya mampu finis sebagai runner-up.

Persaingan Ketat di Klasemen

Hasil ini sekaligus menegaskan dominasi AZ atas Twente di kompetisi domestik tahun ini. Di papan klasemen Eredivisie per 4 Februari 2026, AZ Alkmaar saat ini duduk di peringkat ke-6 dengan koleksi 32 poin, hanya unggul satu poin dari FC Twente yang membuntuti di posisi ke-7.

Meskipun kedua tim sudah tertinggal jauh dari PSV Eindhoven yang kokoh di puncak klasemen dengan 56 poin, trofi KNVB Beker menjadi target paling realistis bagi AZ untuk menutup musim 2026 dengan prestasi membanggakan. Selepas laga ini, kedua tim akan kembali fokus ke lanjutan liga sebelum AZ bersiap melakoni partai semifinal Piala Belanda pada akhir Februari mendatang.

Susunan Pemain:

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Wolfe, Goes, Penetra, Maikuma; Koopmeiners, Clasie, Mijnans; van Bommel, Parrott, Sadiq.

FC Twente: Unnerstall; Salah-Eddine, Bruns, Hilgers, Van Rooij; Eiting, Regeer, Hlynsson; Steijn, Lammers, Rots.