Barcelona (Lampost.co)—Raksasa Spanyol, FC Barcelona, memastikan langkah ke babak perempat final Liga Champions musim 2025/2026 dengan cara yang sangat impresif. Bertanding di hadapan publik sendiri di Spotify Camp Nou, Kamis (19/3/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Hansi Flick menghancurkan perlawanan Newcastle United dengan skor telak 7-2.

Kemenangan besar ini membawa Blaugrana unggul secara agregat 8-3, setelah pada leg pertama di St James’ Park kedua tim bermain imbang 1-1. Hasil ini sekaligus mengakhiri mimpi indah The Magpies di kancah Eropa musim ini dengan catatan yang cukup menyakitkan bagi klub asal Inggris tersebut.

Hujan Gol di Camp Nou

Barcelona langsung tancap gas sejak peluit pertama berbunyi. Raphinha membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-6 setelah memanfaatkan umpan matang dari lini tengah.

Namun, Newcastle sempat memberikan perlawanan sengit. Anthony Elanga sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-14 dan bahkan mencetak gol keduanya pada menit ke-27 untuk membuat pendukung tuan rumah terdiam sejenak.

Namun, kualitas Barcelona tidak terbendung. Marc Bernal membawa Barca menyamakan skor pada menit ke-18, sebelum akhirnya momen kunci terjadi di penghujung babak pertama. Lamine Yamal sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-45+7, membawa Barcelona unggul 3-2 saat jeda antarpabak.

Dominasi Total di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, pertandingan sepenuhnya menjadi milik Barcelona. Fermin Lopez menambah keunggulan pada menit ke-51, menyusul kemudian dua gol beruntun dari striker veteran Robert Lewandowski pada menit ke-56 dan 61. Raphinha kemudian melengkapi pesta gol sekaligus mencetak brace-nya pada menit ke-72.

Newcastle United tampak kehilangan arah di paruh kedua. Strategi high-press yang Eddie Howe terapkan berhasil Batrcelona patahkan dengan mudah oleh kreativitas Pedri dan kecepatan Lamine Yamal di sisi sayap. Kekalahan 2-7 ini menjadi salah satu kekalahan terbesar bagi tim Inggris di fase gugur Liga Champions.

Menuju Perempat Final

Dengan hasil ini, Barcelona resmi melaju ke babak delapan besar. Berdasarkan hasil drawing yang telah dipetakan, Blaugrana akan menghadapi sesama wakil Spanyol, Atletico Madrid, pada perempat final April mendatang.

Bagi Newcastle, tersingkirnya mereka dari Liga Champions membuat fokus kini beralih sepenuhnya ke kompetisi domestik Premier League. Mereka juga mulai mempersiapkan diri menghadapi laga derbi krusial melawan Sunderland di akhir pekan.

Susunan Pemain:

Barcelona: J Garcia, E Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.

Pelatih: Hansi Flick.

Newcastle: Aaron Ramsdale, Kirien Trippier, Thiaw, Burn, Lewis Hall, Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanga, Gordon, Harvey Barnes.

Pelatih: Eddie Howe.