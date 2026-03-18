London (Lampost.co)–Arsenal resmi mengamankan tempat di babak perempat final Liga Champions 2025/2026 setelah menundukkan wakil Jerman, Bayer Leverkusen, dengan skor meyakinkan 2-0 pada laga leg kedua babak 16 besar di Stadion Emirates, Rabu (18/3/2026) dini hari WIB. Kemenangan ini membawa The Gunners unggul agregat 3-1 setelah bermain imbang 1-1 pada leg pertama di BayArena pekan lalu.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, skuad asuhan Mikel Arteta langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Meskipun Leverkusen yang kini dilatih Kasper Hjulmand memberikan perlawanan sengit dengan pertahanan blok rendah, kreativitas lini tengah Arsenal akhirnya memecah kebuntuan.

Dominasi The Gunners di Emirates

Kebuntuan pecah pada menit ke-36. Gelandang serang anyar Arsenal, Eberechi Eze, menunjukkan kelasnya dengan melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti setelah menerima umpan pendek Leandro Trossard. Bola meluncur deras ke pojok kiri atas gawang yang dikawal Janis Blaswich, mengubah skor menjadi 1-0.

Memasuki babak kedua, Arsenal tidak menurunkan intensitas. Pada menit ke-63, Declan Rice mengunci kemenangan Meriam London. Memanfaatkan bola liar hasil sapuan yang tidak sempurna lini belakang Leverkusen, Rice melepaskan sepakan mendatar yang bersarang tepat di sudut bawah gawang. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Statistik Pertandingan

Arsenal tampil sangat dominan dengan penguasaan bola mencapai 58 persen dan mencatatkan expected goals (xG) sebesar 1,75. Sebaliknya, Bayer Leverkusen kesulitan mengembangkan permainan dan hanya mampu mencatatkan xG rendah sebesar 0,05 di babak pertama, menandakan tumpulnya lini serang Die Werkself malam ini.

Kemenangan ini memperpanjang rekor tidak terkalahkan Arsenal menjadi 10 pertandingan di semua kompetisi. Keberhasilan ini juga memastikan Arsenal melaju ke perempat final Liga Champions untuk ketiga kalinya secara berturut-turut di bawah komando Arteta.

Menatap Perempat Final

Berdasarkan hasil undian yang telah dipetakan, Arsenal akan menghadapi Sporting CP di babak perempat final. Sporting sendiri lolos secara dramatis setelah menyingkirkan Bodo/Glimt dengan agregat telak 5-3.

Mikel Arteta dalam sesi konferensi pers usai laga menyatakan kepuasannya atas performa kolektif tim. “Kami tampil luar biasa hari ini. Sejak awal laga, kami memegang kendali penuh dan menciptakan banyak peluang. Para pemain telah mencapai level terbaik mereka di momen krusial musim ini,” ujar pelatih asal Spanyol tersebut.

Susunan Pemain:

Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie; Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli; Viktor Gyokeres.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba; Ernest Poku, Exequiel Palacios, Aleix Garcia, Alejandro Grimaldo; Malik Tillman, Maza; Christian Kofane.