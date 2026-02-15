Bremen (Lampost.co)–Bayern Muenchen makin tidak terbendung di puncak klasemen Bundesliga musim 2025/2026. Dalam laga pekan ke-22 di Weserstadion, Minggu (15/2/2026) dini hari WIB, Die Roten sukses mencukur tuan rumah Werder Bremen dengan skor telak 3-0.

Kemenangan ini tidak hanya memantapkan posisi Bayern di takhta klasemen, tetapi juga menjadi panggung bersejarah bagi sang kapten Tim Nasional Inggris, Harry Kane. Penyerang tajam tersebut mencatatkan gol ke-500 sepanjang karier profesionalnya, baik di tingkat klub maupun internasional.

Dominasi Sejak Menit Awal

Pasukan Vincent Kompany langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama berbunyi. Tekanan konstan ya Bayern memaksa lini pertahanan Bremen melakukan kesalahan fatal pada menit ke-15. Niklas Stark melanggar Lennart Karl di kotak terlarang, yang membuat wasit menunjuk titik putih.

Harry Kane yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna. Tendangan ke sudut gawang gagal kiper Mio Backhaus antisipasi.

Hanya berselang tiga menit, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui tembakan akurat dari tepi kotak penalti setelah menyambar bola liar. Gol kedua ini sekaligus menandai tonggak sejarah 500 gol dalam karier Kane.

“Mencapai angka 500 adalah sesuatu yang luar biasa. Ini hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Saya berterima kasih kepada rekan setim dan pelatih yang selalu mendukung saya,” ujar Kane dalam sesi wawancara usai laga.

Goretzka Lengkapi Pesta Gol

Memasuki babak kedua, Bayern Muenchen tidak menurunkan intensitas permainan. Meski Werder Bremen mencoba keluar dari tekanan lewat aksi Felix Agu, pertahanan Bayern yang digalang Kim Min-jae tampil sangat solid. Harapan tuan rumah untuk bangkit benar-benar sirna pada menit ke-70.

Leon Goretzka melengkapi kemenangan Die Roten lewat sebuah gol indah. Memanfaatkan ruang terbuka di luar kotak penalti, ia melepaskan sepakan melengkung yang bersarang tepat di pojok atas gawang Bremen. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai.

Klasemen Bundesliga 2026

Dengan tambahan tiga poin ini, Bayern Muenchen kini mengoleksi 57 poin dari 22 pertandingan. Mereka kembali menjauhkan jarak menjadi enam poin dari pesaing terdekatnya, Borussia Dortmund, yang sehari sebelumnya sempat memangkas jarak usai menang 4-0 atas Mainz.

Sebaliknya, kekalahan ini makin membenamkan Werder Bremen di zona merah. Bremen kini tertahan di peringkat ke-16 dengan raihan 19 poin dan memperpanjang rekor buruk mereka menjadi 12 pertandingan beruntun tanpa kemenangan di Bundesliga.

Susunan Pemain:

Werder Bremen: Mio Backhaus; Niklas Stark (Mbangula 46′), Marco Friedl, Karim Coulibaly (Malatini 61′); Justin Njinmah (Sugawara 79′), Jens Stage (Patrice Covic 65′), Senne Lynen, Romano Schmid, Felix Agu (Isaac Schmidt 66′), Marco Grull, Cameron Puertas,

Bayern Muenchen: Manuel Neuer (Jonas Urbig 46′); Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Josip Stanisic (Alphonso Davies 69′); Joshua Kimmich (Bischof 76′), Leon Goretzka; Luis Diaz, Serge Gnabry (Jamal Musiala 69′), Lennart Karl, Harry Kane (Nicolas Jackson 86′),