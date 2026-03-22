Munich (Lampost.co)–Bayern Muenchen kembali menunjukkan taringnya sebagai penguasa tunggal Bundesliga musim 2025/2026. Dalam laga pekan ke-27 yang berlangsung di Allianz Arena, Sabtu malam, 21 Maret 2026, skuad asuhan Vincent Kompany sukses mencukur tamu mereka, Union Berlin, dengan skor telak 4-0.

Kemenangan meyakinkan ini tidak hanya memperkokoh posisi Bayern di puncak klasemen, tetapi juga menjadi panggung pembuktian bagi Harry Kane yang kian dekat dengan rekor gol sepanjang masa dalam satu musim. Hingga saat ini, Bayern telah mengumpulkan 70 poin, unggul 12 angka dari pesaing terdekatnya, Borussia Dortmund.

Jalannya Pertandingan

Bayern Muenchen langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama berbunyi. Meski sempat kesulitan menembus pertahanan gerendel Union Berlin selama 40 menit pertama, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-43. Michael Olise mencatatkan namanya di papan skor melalui tembakan keras kaki kiri setelah menerima umpan matang dari Leon Goretzka.

Hanya berselang dua menit, tepatnya di masa injury time babak pertama (45+1′), Serge Gnabry menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Memanfaatkan bola muntah hasil tendangan bebas, Gnabry melepaskan sepakan voli yang tak mampu kiper Union, Frederik Ronnow, halau.

Harry Kane dan Perburuan Rekor Lewandowski

Memasuki babak kedua, Harry Kane menunjukkan kelasnya sebagai striker haus gol. Pada menit ke-49, Kane mencetak gol ketiga Bayern setelah memanfaatkan assist dari Konrad Laimer. Ini merupakan gol ke-31 Kane di Bundesliga musim ini.

Dengan koleksi 31 gol dan tujuh pertandingan tersisa, kapten Timnas Inggris tersebut kini hanya terpaut 10 gol dari rekor legendaris Robert Lewandowski (41 gol). Ambisi Kane untuk memecahkan rekor tersebut tampak sangat terbuka mengingat performa konsistennya di bawah arahan Kompany.

Serge Gnabry akhirnya menutup pesta gol Bayern pada menit ke-67. Gol keduanya di laga ini lahir berkat kerja sama apik dengan Michael Olise, yang memberikan umpan tumit cerdas di dalam kotak penalti. Skor 4-0 bertahan hingga wasit Patrick Ittrich meniup peluit panjang.

Debut Pemain Muda dan Kondisi Skuad

Pertandingan ini juga menjadi momen bersejarah bagi Erblin Osmani. Pemain muda berusia 16 tahun tersebut mendapat kesempatan melakoni debutnya bersama tim senior Bayern Muenchen pada menit ke-87, menggantikan Leon Goretzka. Keputusan Kompany memasukkan pemain akademi menunjukkan kepercayaan tinggi klub terhadap talenta muda di tengah absennya sejumlah pilar seperti Jamal Musiala dan Alphonso Davies akibat cedera.

Dengan hasil ini, Bayern Muenchen akan mengunci gelar juara Bundesliga lebih cepat jika mampu mempertahankan tren kemenangan di bulan April mendatang. Sementara itu, Union Berlin harus tertahan di papan tengah klasemen sementara.