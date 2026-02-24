Bandar Lampung (Lampost.co)–Bhayangkara Presisi Lampung FC sukses mengamankan poin penuh setelah mencukur tamunya, Semen Padang FC, dengan skor telak 4-0 dalam laga lanjutan pekan ke-23 BRI Super League 2025/2026. Bertanding di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Selasa (24/2/2026) malam, tim berjuluk The Guardians tampil dominan sepanjang laga.

Kemenangan besar skuad asuhan Paul Munster ini diwarnai performa gemilang Moussa Sidibe yang mencetak dua gol (brace). Serta tambahan gol dari Ryo Matsumura dan Henri Doumbia. Hasil ini sekaligus memperpanjang tren positif Bhayangkara FC di putaran kedua musim ini.

Jalannya Pertandingan

Bhayangkara FC langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama berbunyi. Mengandalkan kecepatan sisi sayap yang dihuni Moussa Sidibe dan Privat Mbarga, pertahanan Semen Padang dipaksa bekerja ekstrakeras. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-27 melalui titik putih.

Wasit menunjuk penalti setelah terjadi pelanggaran keras kepada Henri Doumbia di dalam kotak terlarang. Moussa Sidibe yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan tenang, mengecoh kiper Semen Padang dan mengubah skor menjadi 1-0.

Petaka bagi Kabau Sirah—julukan Semen Padang—makin bertambah pada menit ke-35. Gelandang bertahan mereka, Boubakary Diarra, harus mandi lebih cepat setelah menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Wahyu Subo Seto. Unggul jumlah pemain membuat Bhayangkara makin leluasa menguasai lini tengah hingga babak pertama usai.

Dominasi Total di Babak Kedua

Memasuki paruh kedua, The Guardians tidak menurunkan intensitas serangan. Laga baru berjalan lima menit, wasit kembali memberikan hadiah penalti bagi tuan rumah setelah Ravy Tsouka menjatuhkan Ryo Matsumura di area sensitif. Matsumura sendiri yang mengambil tendangan tersebut dan sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-50.

Hanya berselang tiga menit, Moussa Sidibe kembali mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar di depan gawang, Sidibe melepaskan tembakan keras yang tidak mampu kiper lawan halau. Skor 3-0 membuat mental pemain Semen Padang tampak menurun drastis.

Penyerang asing Bhayangkara FC, Henri Doumbia, menutup pesta gol pada menit ke-74. Melalui skema serangan balik cepat, Doumbia memanfaatkan umpan matang Matsumura untuk menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong. Skor 4-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.

Posisi Klasemen dan Jadwal Berikutnya

Dengan tambahan tiga poin ini, Bhayangkara FC kini merangsek naik ke posisi lima klasemen sementara BRI Super League 2025/2026 dengan mengoleksi 35 poin. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Semen Padang makin terbenam di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-17 dengan raihan 16 poin.

Pada jadwal pertandingan selanjutnya, Bhayangkara FC akan melakoni laga tandang melawan Dewa United pada 1 Maret 2026. Sementara itu, Semen Padang harus segera berbenah sebelum menjamu PSIM Yogyakarta pada 4 Maret 2026 mendatang.

Susunan Pemain:

Bhayangkara FC: Aqil Savik (GK), I Putu Gede, Slavko Damjanovic, Leonardo da Silva, Frengky Missa, Moises Wolschick, Ryo Matsumura, Wahyu Subo Seto, Henri Doumbia, Privat Mbarga, Moussa Sidibe.

Semen Padang FC: Arthur Augusto (GK), Ravy Tsouka, Kim Min-gyu, Dodi Alexvan Djin, Frendi Saputra, Boubakary Diarra, Kazaki Nakagawa, Bruno Dybal, Kasim Botan, Kenneth Ngwoke, Cornelius Stewart.