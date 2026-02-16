Naples (Lampost.co)–Pertandingan panas bertajuk Derby del Sole antara Napoli vs Roma pada pekan ke-25 Serie A 2025/2026 berakhir tanpa pemenang. Bertanding di Stadio Diego Armando Maradona, Senin (16/2/2026) dini hari WIB, kedua tim harus puas berbagi poin setelah bermain imbang dengan skor 2-2.

Laga ini berjalan penuh drama dengan aksi saling balas gol. Penyerang AS Roma, Donyell Malen, tampil gemilang dengan mencetak dua gol (brace). Namun kemenangan Giallorossi yang sudah di depan mata sirna oleh gol penyelamat dari pemain pengganti Napoli, Alisson Santos, di pengujung laga.

Jalannya Pertandingan

AS Roma yang bertindak sebagai tim tamu langsung mengejutkan publik tuan rumah saat laga baru berjalan tujuh menit. Berawal dari skema serangan balik cepat, Bryan Zaragoza mengirimkan umpan tarik akurat yang bisa Donyell Malen selesaikan dengan sempurna. Skor 0-1 untuk keunggulan tim asuhan Gian Piero Gasperini.

Napoli yang tidak ingin malu di depan pendukung sendiri mencoba meningkatkan intensitas serangan. Upaya keras skuad asuhan Antonio Conte baru membuahkan hasil pada menit ke-40. Leonardo Spinazzola melepaskan tembakan spekulatif dari luar kotak penalti yang sempat membentur pemain bertahan Roma sebelum bersarang di pojok gawang Mile Svilar. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Drama Penalti dan Gol Telat Alisson Santos

Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan makin ketat. Pada menit ke-71, Roma kembali memimpin setelah wasit menunjuk titik putih.

Pelanggaran Amir Rrahmani terhadap Wallace di area terlarang membuat wasit memberikan penalti bagi tim tamu. Donyell Malen yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan tenang untuk mengubah skor menjadi 1-2.

Tertinggal untuk kedua kalinya, Napoli tampil all-out di sisa waktu pertandingan. Conte melakukan rotasi dengan memasukkan tenaga baru di lini depan.

Keputusan ini terbukti tepat. Pada menit ke-82, Alisson Santos melepaskan tembakan mendatar keras dari batas kotak penalti yang gagal kiper Roma jangkau. Gol tersebut menyelamatkan muka Napoli sekaligus memastikan laga berakhir dengan skor sama kuat 2-2.

Dampak di Klasemen Serie A 2026

Hasil imbang ini tidak banyak mengubah posisi kedua tim di papan atas klasemen. Napoli tetap tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 50 poin dari 25 pertandingan. Sementara itu, AS Roma membuntuti di posisi keempat dengan raihan 47 poin.

Di pertandingan lain, Inter Milan makin kokoh di puncak klasemen dengan 58 poin setelah mengalahkan Juventus dengan skor tipis 3-2. Persaingan memperebutkan zona Liga Champions akan makin sengit mengingat selisih poin yang sangat rapat antara peringkat ketiga hingga kelima.

Susunan Pemain:

Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Rrahmani; Giovane Nascimento, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Leonardo Spinazzola; Eljif Elmas, Rasmus Hojlund; Alisson Santos.

AS Roma: Mile Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Angelino; Bryan Zaragoza, Matias Soule; Donyell Malen.