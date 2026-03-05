Roma (Lampost.co)–Pertandingan leg pertama semifinal Coppa Italia 2025/2026 yang mempertemukan Lazio dan Atalanta di Stadio Olimpico, Kamis (5/3/2026) dini hari WIB, berakhir tanpa pemenang. Drama empat gol mewarnai laga sengit ini yang berakhir dengan skor imbang 2-2.

Hasil ini membuat persaingan memperebutkan tiket final tetap terbuka lebar bagi kedua tim. Penentuan siapa yang akan melaju ke partai puncak akan terjadi pada leg kedua yang akan berlangsung di Bergamo pada April mendatang.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Lazio mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Namun, Atalanta asuhan Raffaele Palladino tampil sangat disiplin dan justru memberikan ancaman nyata lebih dulu.

La Dea sebenarnya sempat mencetak gol melalui Nikola Krstovic. Namun, kegembiraan tim tamu tidak bertahan lama setelah wasit menganulir gol tersebut melalui tinjauan VAR karena Davide Zappacosta terjebak posisi offside dalam proses serangan.

Zappacosta juga hampir membawa Atalanta unggul lewat tendangan voli akrobatik, namun bola hanya membentur tiang gawang Ivan Provedel. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Hujan Gol di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, tempo permainan meningkat tajam. Lazio akhirnya memecah kebuntuan tepat setelah kick-off babak kedua mulai. Fisayo Dele-Bashiru mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan matang Daniel Maldini. Dele-Bashiru dengan tenang mengecoh kiper Marco Carnesecchi untuk membawa Biancocelesti unggul 1-0.

Atalanta memberikan respons cepat. Pada menit ke-61, Mario Pasalic berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gelandang asal Kroasia tersebut memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan Provedel yang tidak sempurna.

Lazio kembali memimpin pada pertengahan babak kedua. Boulaye Dia berhasil memanfaatkan kesalahan kontrol bola dari Pasalic di area pertahanan Atalanta. Penyerang Lazio itu melepaskan tembakan akurat yang mengubah skor menjadi 2-1.

Kemenangan Lazio yang sudah di depan mata sirna pada menit ke-86. Pemain pengganti, Yunus Musah, menjadi pahlawan bagi Atalanta. Memanfaatkan umpan tarik dari Kamaldeen Sulemana, Musah melepaskan sepakan first-time dari luar kotak penalti yang menghunjam gawang Lazio. Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Komentar Pelatih

Usai laga, pelatih Atalanta, Raffaele Palladino, memuji mentalitas anak asuhnya yang dua kali bangkit dari ketinggalan. “Kami menunjukkan karakter yang luar biasa di stadion yang sulit. Hasil ini adil bagi kedua tim dan kami akan berjuang habis-habisan di leg kedua nanti,” ujarnya kepada awak media.

Di sisi lain, pelatih Lazio, Maurizio Sarri, menyayangkan kegagalan timnya mempertahankan keunggulan pada menit-menit akhir. “Kami melakukan beberapa kesalahan individu yang fatal di lini belakang. Di semifinal seperti ini, detail kecil sangat menentukan,” kata Sarri.

Jadwal Leg Kedua

Leg kedua semifinal Coppa Italia antara Atalanta dan Lazio akan berlangsung di Gewiss Stadium, Bergamo, pada 21 atau 22 April 2026. Pemenang dari laga ini akan berhadapan dengan pemenang antara Inter Milan dan Como di partai final.