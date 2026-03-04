Liverpool (Lampost.co)–Everton akhirnya berhasil memutus kutukan tanpa kemenangan di kandang setelah membungkam Burnley dengan skor meyakinkan 2-0 dalam laga pekan ke-29 Liga Inggris musim 2025/2026. Bertanding di Hill Dickinson Stadium, Selasa (3/3/2026) malam, skuad asuhan David Moyes tampil dominan sejak menit awal.

Kemenangan ini menjadi sangat emosional bagi pendukung The Toffees. Pasalnya, ini merupakan kemenangan perdana mereka di stadion baru dalam delapan laga kandang terakhir. Tambahan tiga poin ini membuat Everton kini bertengger di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 43 poin, hanya terpaut satu angka dari zona kompetisi Eropa.

Jalannya Pertandingan

Everton langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit babak pertama berbunyi. Namun, rapatnya barisan pertahanan Burnley yang dikomandoi pelatih Scott Parker sempat membuat barisan depan Everton frustrasi. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-32 melalui skema bola mati.

James Tarkowski membuktikan kapasitasnya sebagai bek produktif. Memanfaatkan umpan lambung akurat, Tarkowski melepaskan sundulan tajam ke pojok gawang mantan timnya tersebut. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Everton tidak menurunkan intensitas serangan. Hasilnya, gelandang anyar mereka, Kiernan Dewsbury-Hall, berhasil menggandakan keunggulan. Melalui kerja sama apik di lini tengah, Dewsbury-Hall melepaskan tembakan terukur yang gagal kiper Burnley halau. Skor 2-0 menjadi hasil akhir pertandingan ini.

Statistik dan Posisi Klasemen

Berdasarkan data statistik pertandingan, Everton menguasai 56 persen penguasaan bola dengan total 5 tembakan tepat sasaran. Sebaliknya, Burnley kian terpuruk di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-19 dengan 19 poin dari 29 pertandingan.

Pelatih Everton, David Moyes, mengaku sangat puas dengan performa anak asuhnya. Ia menilai kemenangan ini adalah bukti karakter kuat tim yang ingin bangkit dari keterpurukan laga kandang sebelumnya.

“Kemenangan di kandang sangat berarti bagi kami. Para pemain menunjukkan determinasi tinggi untuk meraih poin penuh di hadapan 52 ribu pendukung. Kami kini fokus untuk terus mengejar posisi di zona Eropa,” ujar Moyes dalam konferensi pers pasca-pertandingan.

Dengan hasil ini, Burnley harus segera berbenah jika ingin tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Inggris musim depan, sementara Everton bersiap menghadapi tantangan besar melawan Chelsea di pekan berikutnya.

Susunan Pemain

Everton: Jordan Pickford (GK), Jarrad Branthwaite, James Tarkowski, James Garner, Jack Grealish, Kiernan Dewsbury-Hall, Beto, Thierno Barry.

Burnley: Martin Dubravka (GK), Jaidon Anthony, Zian Flemming, Hannibal Mejbri, Lucas Pires, Florentino.