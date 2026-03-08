Groningen (Lampost.co)–Kejutan besar terjadi dalam lanjutan kompetisi Eredivisie musim 2025/2026 pekan ke-26. Bertanding di Stadion Euroborg, Sabtu (7/3/2026), tuan rumah FC Groningen sukses menumbangkan raksasa Ajax Amsterdam dengan skor meyakinkan 3-1.

Kekalahan ini menjadi sorotan tajam bagi publik sepak bola Indonesia, mengingat kiper utama Timnas Indonesia, Maarten Paes, tampil sebagai starter di bawah mistar gawang De Godenzonen. Meski tampil apik di beberapa laga sebelumnya, kali ini Paes harus rela memungut bola tiga kali dari gawang sendiri.

Jalannya Pertandingan

FC Groningen langsung menggebrak sejak peluit awal berbunyi. Laga baru berjalan enam menit, gawang Maarten Paes sudah jebol melalui aksi Thom van Bergen.

Memanfaatkan umpan silang akurat Dies Janse, Van Bergen melepaskan tembakan yang gagal kiper Timnas Indonesia tersebut antisipasi. Skor 1-0 untuk tuan rumah.

Tertinggal satu gol, Ajax mencoba mendominasi penguasaan bola yang mencapai 60 persen. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-30.

Davy Klaassen berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah sundulannya memanfaatkan umpan Anton Gaaei bersarang di sudut gawang Groningen. Skor imbang bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Ajax terus menekan namun pertahanan Groningen tampil sangat solid. Petaka bagi Ajax datang pada menit ke-65 melalui pemain pengganti, Oskar Zawada. Memanfaatkan kelengahan lini belakang Ajax, Zawada sukses membawa Groningen kembali unggul 2-1.

Hanya berselang tujuh menit, tepatnya pada menit ke-72, Oskar Zawada kembali menjadi mimpi buruk Maarten Paes. Penyerang asal Polandia itu mencetak gol keduanya sekaligus mengunci kemenangan Groningen menjadi 3-1 setelah menerima assist dari Thijmen Blokzijl.

Analisis Pertandingan dan Klasemen

Meski secara statistik Ajax unggul dalam penguasaan bola dan jumlah operan, efektivitas serangan Groningen menjadi pembeda. Maarten Paes sebenarnya melakukan beberapa penyelamatan krusial, termasuk menepis peluang emas Travis Hernes pada menit ke-52, namun buruknya koordinasi lini belakang Ajax membuat gawangnya tetap rentan ditembus.

Kekalahan ini membuat posisi Ajax Amsterdam tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Eredivisie 2025/2026 dengan koleksi 44 poin. Sementara itu, tambahan tiga poin membawa FC Groningen naik ke peringkat ke-10 dengan total 34 poin dari 26 pertandingan.

Bagi Maarten Paes, hasil ini menjadi bahan evaluasi penting sebelum kembali memperkuat Timnas Indonesia di ajang Kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada jeda internasional mendatang.

Susunan Pemain:

FC Groningen (4-4-2): Etienne Vaessen (GK); Tyrique Mercera, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; David van der Werff, Tygo Land, Jorg Schreuders, Travis Hernes; Brynjolfur Willumsson, Thom van Bergen.

Ajax Amsterdam (4-3-3): Maarten Paes (GK); Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Owen Wijndal; Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Sean Steur; Steven Berghuis, Wout Weghorst, Mika Godts.