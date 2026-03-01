Leeds (Lampost.co)–Manchester City sukses memetik kemenangan krusial saat bertandang ke markas Leeds United dalam lanjutan pekan ke-28 Premier League musim 2025/2026. Bertanding di Stadion Elland Road, Minggu (1/3/2026) dini hari WIB, The Citizens menang tipis 1-0.

Kemenangan ini terasa sangat berharga bagi skuat asuhan Pep Guardiola. Selain menjaga momentum perburuan gelar juara, hasil ini sekaligus memangkas jarak poin dengan sang pemuncak klasemen, Arsenal, menjadi hanya selisih dua angka.

Gol Tunggal Antoine Semenyo Jadi Pembeda

Manchester City yang tampil tanpa mesin gol utama mereka, Erling Haaland, karena cedera ringan, sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Leeds United. Tuan rumah yang menerapkan formasi 5-4-1 tampil sangat disiplin dan agresif di bawah komando Daniel Farke.

Kebuntuan baru pecah pada masa tambahan waktu babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+2. Pemain baru City, Antoine Semenyo, muncul sebagai pahlawan. Memanfaatkan umpan silang rendah bek sayap Rayan Ait-Nouri, Semenyo berhasil menyontek bola ke pojok gawang Karl Darlow. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Perlawanan Sengit The Whites

Memasuki babak kedua, Leeds United yang mendapat dukungan penuh suporter di Elland Road mencoba keluar dari tekanan. Penyerang andalan mereka, Dominic Calvert-Lewin, beberapa kali mendapatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan.

Namun, ketangguhan Gianluigi Donnarumma di bawah mistar gawang City serta blok krusial dari Marc Guehi memastikan gawang tim tamu tetap perawan. Meskipun Leeds terus memberikan tekanan hebat di sepuluh menit terakhir, Manchester City mampu menunjukkan kematangan mental untuk mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

Persaingan Gelar Juara Makin Memanas

Dengan hasil ini, Manchester City kini mengoleksi 56 poin dari 27 pertandingan. Mereka memberikan tekanan besar bagi Arsenal yang baru akan bertanding pada Senin malam. Di sisi lain, kekalahan ini memutus tren positif Leeds United yang sebelumnya tidak terkalahkan sepanjang bulan Februari 2026.

Bagi Leeds, kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi ke-15 klasemen sementara dengan raihan 31 poin. Meski masih berjarak enam poin dari zona degradasi, The Whites harus segera bangkit. Hal itu demi mengamankan posisi mereka di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Susunan Pemain:

Leeds United (5-4-1): Karl Darlow; James Justin, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson, Jayden Bogle; Brenden Aaronson, Ethan Ampadu, Ilia Gruev, Anton Stach; Dominic Calvert-Lewin.

Manchester City (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Rayan Ait-Nouri, Ruben Dias, Marc Guehi, Rico Lewis; Rodri, Tijjani Reijnders, Phil Foden; Savinho, Antoine Semenyo, Matheus Nunes.