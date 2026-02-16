Gianyar (Lampost.co)–Persija Jakarta sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Bali United pada laga pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026. Bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (15/2/2026) malam, tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang tipis dengan skor 1-0.

Gol tunggal kemenangan Persija tercipta lewat bomber andalan mereka, Gustavo Almeida, saat laga baru berjalan delapan menit. Sundulan tajam pemain asal Brasil tersebut gagal kiper Bali United, Mike Hauptmeijer, antisipasi setelah memanfaatkan umpan silang akurat Maxwell Souza di sisi kiri pertahanan lawan.

Dominasi Macan Kemayoran Sejak Peluit Awal

Persija Jakarta yang tampil tanpa didampingi pelatih kepala Mauricio Souza di pinggir lapangan tetap menunjukkan agresivitas tinggi sejak awal laga. Skema serangan yang Rizky Ridho dan Jordi Amat bangun dari lini belakang berkali-kali merepotkan barisan pertahanan Serdadu Tridatu.

Bali United mencoba merespons ketinggalan melalui upaya Kadek Agung dan Jens Raven. Namun, disiplinnya lini tengah Persija di bawah komando Allano Lima membuat peluang tuan rumah sering kandas sebelum masuk ke kotak penalti. Pelatih Bali United, Johnny Jansen, bahkan harus melakukan pergantian cepat pada menit ke-28 dengan menarik keluar Yusuf Meilana dan memasukkan Rizky Dwi untuk memperkuat sektor bek sayap.

Debut Pemain dan Jalannya Babak Kedua

Memasuki babak kedua, tempo pertandingan tetap tinggi. Persija memberikan kesempatan debut bagi beberapa pemain barunya, termasuk Mauro Zijlstra yang masuk menggantikan Gustavo Almeida di pertengahan babak kedua. Shayne Pattynama juga mendapatkan menit bermain untuk menjaga kedalaman pertahanan tim Ibu Kota.

Bali United terus menekan di sepuluh menit terakhir pertandingan. Namun, ketangguhan Andritany Ardhiyasa di bawah mistar gawang memastikan Persija tetap menjaga keunggulan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Dampak Klasemen Liga 1 2025/2026

Kemenangan ini sangat krusial bagi Persija Jakarta dalam persaingan memperebutkan gelar juara musim ini. Tambahan tiga poin membuat Macan Kemayoran kini mengoleksi 44 poin dari 21 pertandingan, kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara.

Sebaliknya, kekalahan ini makin memperpanjang tren negatif Bali United yang gagal meraih kemenangan dalam empat laga terakhir. Serdadu Tridatu kini tertahan di posisi ke-10 dengan raihan 28 poin. Mereka menjauh dari zona lima besar yang menjadi target di awal musim.

Susunan Pemain:

Bali United: Mike Hauptmeijer (GK); Joao Ferrari, Kadek Arel, Ricky Fajrin, Yusuf Meilana; Teppei Yachida, Kadek Agung, Tim Charles Receveur; Thijmen Goppel, Rahmat Arjuna, Jens Raven.

Persija Jakarta: Andritany Ardhiyasa (GK); Rizky Ridho, Thales Lira, Jordi Amat; Dony Tri Pamungkas, Allano De Souza, Bruno Tubarao, Maxwell de Sousa; Alaaedine Ajaraie, Gustavo Almeida, Fabio Calonego.