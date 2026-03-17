Reggio Emilia (Lampost.co)–Bologna sukses membawa pulang tiga poin dalam laga bertajuk Derby Emiliano setelah menundukkan Sassuolo dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-29 Serie A musim 2025/2026. Bertanding di Mapei Stadium, Minggu (15/3/2026), gol tunggal kemenangan tim tamu berasal dari penyerang Belanda, Thijs Dallinga.

Kekalahan ini membuat Sassuolo harus turun ke peringkat 10 klasemen sementara dengan koleksi 38 poin. Sebaliknya, Bologna besutan Vincenzo Italiano makin kokoh di peringkat ke-8 dengan raihan 42 poin, sekaligus menjadi modal berharga menjelang laga krusial mereka di kancah Eropa melawan AS Roma tengah pekan depan.

Jalannya Pertandingan

Bologna langsung menghentak sejak peluit pertama berbunyi. Laga baru berjalan enam menit, Thijs Dallinga berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Berawal dari skema serangan balik cepat, Riccardo Orsolini melepaskan umpan silang yang memicu kemelut di depan gawang Arijanet Muric. Dallinga yang memenangi duel fisik dengan bek Sassuolo, Jay Idzes, berhasil melepaskan tendangan kaki kanan yang bersarang di pojok bawah gawang.

Tertinggal satu gol, Sassuolo mencoba bereaksi. Domenico Berardi dan Andrea Pinamonti beberapa kali mengancam gawang Bologna yang dikawal Lukasz Skorupski. Namun, rapatnya barisan pertahanan Rossoblu membuat upaya anak asuh Fabio Grosso selalu menemui jalan buntu hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Sassuolo mendominasi penguasaan bola dan memasukkan tenaga baru seperti M’Bala Nzola dan Josh Doig. Meski terus menekan, penyelesaian akhir yang buruk menjadi masalah utama Neroverdi. Di sisi lain, Bologna harus kehilangan Lukasz Skorupski dan Lorenzo De Silvestri yang ditarik keluar karena mengalami cedera otot.

Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 0-1 untuk keunggulan tim tamu tetap bertahan. Hasil ini menjadi kekalahan ke-13 Sassuolo di sepanjang musim ini.

Performa Jay Idzes dalam Sorotan

Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, tampil penuh dalam laga ini sebagai starter di jantung pertahanan bersama Tarik Muharemovic. Namun, penampilannya mendapatkan kritik sejumlah media lokal Italia.

Media Sassuolo News menyebut Idzes melakukan kesalahan antisipasi dalam proses terjadinya gol Dallinga. Dalam penilaiannya, Idzes kurang sigap dalam menutup ruang gerak Dallinga saat terjadi duel di dalam kotak penalti.

Meski tampil cukup tenang di sisa pertandingan, kegagalannya menjaga pencetak gol utama Bologna tersebut menjadi catatan merah dalam laga ini.

Setelah kekalahan ini, Sassuolo akan menghadapi ujian berat bertandang ke markas Juventus di Allianz Stadium pada akhir pekan mendatang. Sementara itu, Bologna akan fokus mempersiapkan diri menghadapi leg kedua babak 16 besar Europa League.

Susunan Pemain

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Jay Idzes, Muharemovic, Garcia (Doig); Thorstvedt, Matic (Volpato), Koné (Vranckx); Berardi (Bakola), Pinamonti (Nzola), Laurienté.

Pelatih: Fabio Grosso

Bologna (4-2-3-1): Skorupski (Zortea); De Silvestri, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro (Freuler), Aebischer; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Dallinga.

Pelatih: Vincenzo Italiano