Roma (Lampost.co)–Ambisi AC Milan untuk terus menempel ketat Inter Milan di puncak klasemen Serie A harus terganjal di ibu kota. Bertandang ke Stadion Olimpico pada pekan ke-29, Senin (16/3/2026) dini hari WIB, Rossoneri menyerah 0-1 dari tuan rumah Lazio.

Gol tunggal kemenangan tim Elang Ibu Kota tercipta lewat Gustav Isaksen pada babak pertama. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Massimiliano Allegri yang sebenarnya sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah memenangi laga derbi Milan pekan sebelumnya.

Jalannya Pertandingan

Lazio yang tampil di hadapan pendukung sendiri langsung menekan sejak peluit pertama berbunyi. Strategi Maurizio Sarri yang mengandalkan kecepatan sayap membuat lini pertahanan Milan dengan komando Fikayo Tomori harus bekerja ekstrakeras.

Kebuntuan pecah pada menit ke-26. Berawal dari skema serangan balik cepat, Isaksen melepaskan tembakan akurat yang gagal Mike Maignan halau. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum meskipun Milan sempat mengancam melalui aksi Rafael Leao dan Christian Pulisic.

Di babak kedua, Milan melakukan sejumlah rotasi dengan memasukkan pemain bertipe menyerang untuk mengejar ketinggalan. Namun, disiplinnya lini belakang Lazio yang dipimpin Gila membuat setiap upaya tim tamu kandas. Hingga pertandingan berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Lazio tetap tidak berubah.

Implikasi Klasemen

Kekalahan ini membuat AC Milan kini tertahan di posisi kedua dengan koleksi 60 poin dari 29 pertandingan. Mereka makin tertinggal dari Inter Milan yang kini nyaman di puncak klasemen dengan selisih 8 poin.

Sementara itu, bagi Lazio, tambahan tiga poin ini membawa mereka naik ke peringkat 9 dengan total 40 poin, menjaga harapan untuk bersaing di zona kompetisi Eropa.

Bagi para Milanisti, hasil ini tentu mengecewakan mengingat liga sudah memasuki fase krusial di akhir Maret 2026. Milan harus segera bangkit saat menjamu Torino pada pertandingan berikutnya jika tidak ingin posisi mereka di zona Liga Champions terancam Napoli yang terus membuntuti di posisi ketiga.

Susunan Pemain

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Pelatih: Maurizio Sarri.

AC Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. Pelatih: Massimiliano Allegri.