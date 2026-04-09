Paris (Lampost.co)–Sang juara bertahan, Paris Saint-Germain (PSG), sukses menunjukkan taringnya dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions 2025/2026. Menjamu raksasa Inggris, Liverpool, di Stadion Parc des Princes, Kamis (9/4/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Luis Enrique tampil dominan dan mengunci kemenangan bersih dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan Les Parisiens masing-masing dari talenta muda Desire Doue dan bintang asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia. Hasil ini menjadi modal yang sangat berharga bagi PSG sebelum mereka harus bertandang ke Anfield untuk melakoni leg kedua pada Rabu (15/4/2026) mendatang.

Dominasi Sejak Menit Awal dan Gol Cepat Doue

PSG langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama berbunyi. Strategi menekan tinggi yang Luis Enrique terapkan membuat lini tengah Liverpool kewalahan. Hasilnya, publik tuan rumah langsung bersorak pada menit ke-11. Berawal dari penetrasi lincah Ousmane Dembele dari sisi sayap, bola kemudian jatuh ke kaki Desire Doue.

Doue melepaskan tembakan keras yang sempat membentur pemain bertahan Liverpool, membuat bola melambung tidak terduga dan masuk ke gawang yang dikawal Giorgi Mamardashvili. Skor 1-0 untuk keunggulan PSG.

Sepanjang babak pertama, Liverpool tampak kesulitan mengembangkan permainan dan bahkan gagal mencatatkan satu pun tembakan ke arah gawang Safonov. Sebaliknya, Mamardashvili bekerja ekstrakeras dengan melakukan penyelamatan gemilang saat menghalau peluang emas satu lawan satu dari Doue dan Kvaratskhelia.

Aksi Individu Kvaratskhelia Ganda Keunggulan

Memasuki babak kedua, The Reds mencoba melakukan perubahan strategi untuk mengejar ketinggalan. Namun, pertahanan PSG di bawah komando Marquinhos tampil sangat solid. PSG justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-65 melalui aksi individu menawan Khvicha Kvaratskhelia.

Menerima umpan terobosan akurat Joao Neves, Kvaratskhelia dengan cerdik melewati tekel Ryan Gravenberch dan mengecoh rekan senegaranya, Mamardashvili, sebelum menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong. Skor berubah menjadi 2-0.

Liverpool sempat hampir mendapatkan hukuman penalti pada menit ke-70 setelah Ibrahima Konate melanggar Warren Zaire-Emery. Namun, wasit membatalkan keputusan tersebut usai meninjau monitor VAR.

Kekalahan ini menempatkan Liverpool dalam posisi yang sangat sulit. Arne Slot dituntut untuk melakukan perubahan besar di leg kedua jika ingin membalikkan keadaan di Anfield. Sementara bagi PSG, satu kaki mereka seolah sudah berada di babak semifinal.

Susunan Pemain

PSG (4-3-3): Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi; Joao Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele (Hernandez 88′), Desire Doue (Kang-in 78′). Pelatih: Luis Enrique.

Liverpool (4-2-3-1): Giorgi Mamardashvili; Milos Kerkez (Robertson 78′), Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Joe Gomez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Florian Wirtz (Gakpo 78′), Dominik Szoboszlai (Jones 79′), Jeremie Frimpong (Nyoni 90+1); Hugo Ekitike (Isak 79′). Pelatih: Arne Slot.