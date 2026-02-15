Frankfurt (Lampost.co)–Eintracht Frankfurt sukses memetik poin penuh dalam lanjutan Bundesliga musim 2025/2026 pekan ke-22. Menjamu Borussia Monchengladbach di Deutsche Bank Park, Sabtu (14/2/2026), tim berjuluk Die Adler itu menang meyakinkan 3-0.

Kemenangan ini menjadi momen spesial bagi pelatih anyar Frankfurt, Albert Riera. Pasalnya, ini adalah kemenangan perdana sekaligus debut manisnya di hadapan pendukung sendiri sejak ditunjuk menggantikan posisi pelatih sebelumnya pada Januari 2026 lalu.

Dominasi Total Die Adler

Sejak peluit babak pertama berbunyi, Frankfurt langsung mengambil inisiatif serangan. Pola permainan fleksibel yang Riera terapkan membuat lini tengah Monchengladbach yang dikomandoi Eugen Polanski tampak kewalahan. Tiga gol tanpa balas menjadi bukti dominasi tuan rumah yang tampil sangat proaktif sepanjang laga.

Di sisi lain, Borussia Monchengladbach tampil tanpa kekuatan penuh. Bek andalan mereka, Kevin Diks, tidak masuk skuad sesaat sebelum pertandingan mulai. Tanpa koordinasi lini belakang yang solid, Gladbach gagal membendung gelombang serangan Frankfurt yang dimotori kreativitas pemain-pemain sayap mereka.

Analisis Pertandingan dan Klasemen

Kemenangan 3-0 ini sekaligus memutus tren negatif Frankfurt yang sebelumnya sempat absen meraih kemenangan dalam tujuh laga beruntun di liga. Tambahan tiga poin ini membuat Frankfurt kini mengoleksi 31 poin dari 22 pertandingan dan duduk di peringkat ke-8 klasemen sementara Bundesliga.

Sementara itu, kekalahan ini makin membenamkan Gladbach di papan tengah bawah. Die Fohlen kini tertahan di posisi ke-12 dengan raihan 22 poin. Tekanan besar kini berada di pundak Eugen Polanski untuk segera membawa timnya menjauh dari bayang-bayang zona degradasi yang hanya terpaut beberapa poin di bawah mereka.

Eintracht Frankfurt akan bertandang ke markas tim kuat pada pekan depan. Sedangkan Monchengladbach harus segera berbenah sebelum menjamu lawan mereka di Borussia-Park guna mengamankan posisi di klasemen Bundesliga 2025/2026.

Susunan Pemain:

Eintracht Frankfurt: Trapp; Baum, Theate, Tuta, Nkounkou; Larsson, Gotze, Chaibi; Marmoush, Ekitike, Knauff.

Pelatih: Albert Riera

Borussia Monchengladbach: Nicolas; Scally, Itakura, Friedrich, Netz; Weigl, Reitz, Honorat; Plea, Cvancara, Hack.

Pelatih: Eugen Polanski