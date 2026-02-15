Jakarta (Lampost.co)–Kejutan besar mewarnai putaran keempat Piala FA 2026. Klub kasta ketiga, Mansfield Town, berhasil mencatatkan sejarah dengan menumbangkan raksasa Premier League, Burnley, dengan skor tipis 2-1 di hadapan publik Turf Moor, Sabtu (14/2/2026).

Kemenangan ini membawa The Stags melaju ke putaran kelima Piala FA untuk pertama kalinya sejak tahun 1975. Sedangkan bagi Burnley, hasil ini memperpanjang tren negatif mereka di musim 2025/2026 yang kian terpuruk di zona degradasi liga utama.

Jalannya Pertandingan

Burnley sebenarnya memulai laga dengan sangat meyakinkan. Meskipun manajer Scott Parker melakukan rotasi besar-besaran dengan membuat sembilan perubahan pada starting line-up, The Clarets tetap mendominasi penguasaan bola di awal laga. Hasilnya, Josh Laurent berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-21 melalui penyelesaian dingin setelah mengecoh kiper Liam Roberts.

Namun, keunggulan satu gol tersebut membuat Burnley tampak terlalu percaya diri. Memasuki babak kedua, Mansfield Town asuhan Nigel Clough tampil lebih berani keluar menyerang. Delapan menit setelah turun minum, Rhys Oates berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan tajam memanfaatkan umpan silang Kyle Knoyle.

Petaka bagi tuan rumah datang pada menit ke-80. Berawal dari pelanggaran di luar kotak penalti, kapten Mansfield Town, Louis Reed, mengeksekusi tendangan bebas dengan sempurna. Bola meluncur deras ke pojok atas gawang tanpa mampu kiper Burnley halau. Skor 1-2 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Kritik untuk Scott Parker

Kekalahan ini memicu reaksi keras dari pendukung tuan rumah. Keputusan Scott Parker melakukan rotasi ekstrem di tengah performa liga yang buruk dianggap sebagai perjudian yang gagal total. Parker sendiri mengakui timnya kehilangan intensitas di babak kedua.

“Kami seharusnya bisa mengunci kemenangan di babak pertama dengan peluang-peluang yang ada. Namun, performa kami di babak kedua sangat buruk dan kami memberikan momentum kepada lawan,” ujar Parker dalam konferensi pers pasca-pertandingan.

Dengan hasil ini, Mansfield Town kini menanti calon lawan mereka di putaran kelima. Sedangkan Burnley harus segera berbenah untuk fokus menghindari degradasi di sisa musim Premier League 2025/2026.