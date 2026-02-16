Birmingham (Lampost.co)–Leeds United memastikan langkah ke putaran kelima FA Cup 2025/2026 setelah melewati ujian berat di markas Birmingham City. Dalam laga yang berlangsung di St. Andrew’s @ Knighthead Park, Minggu (15/2/2026), The Whites menang melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu.

Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Birmingham City, yang kini bersaing di papan tengah EFL Championship, tampil tanpa rasa gentar menghadapi Leeds yang merupakan kontestan Premier League. Namun, ketangguhan kiper Leeds, Lucas Perri, membuat sejumlah peluang emas tuan rumah di babak pertama gagal berbuah gol.

Jalannya Pertandingan

Memasuki babak kedua, tim asuhan Daniel Farke langsung mengambil inisiatif serangan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-49 melalui aksi Lukas Nmecha. Menerima umpan terukur Noah Okafor, Nmecha melepaskan tembakan kaki kanan akurat yang bersarang di pojok gawang Birmingham. Leeds unggul 1-0.

Baca juga: Klub Kasta Ketiga Singkirkan Tim Premier League Burnley

Tertinggal satu gol, Birmingham tampil habis-habisan di hadapan 28.035 pendukungnya. Tekanan demi tekanan dilancarkan melalui motor serangan Jay Stansfield.

Upaya pantang menyerah tuan rumah baru membuahkan hasil pada menit-menit akhir. Pada menit ke-89, Patrick Roberts mencetak gol spektakuler lewat tendangan jarak jauh setelah memanfaatkan situasi sepak pojok. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir dan berlanjut ke babak tambahan waktu.

Di masa extra-time, kedua tim memiliki peluang mengunci kemenangan. Birmingham nyaris mencetak gol kemenangan jika sepakan Ibrahim Osman tidak membentur tiang gawang. Tanpa ada gol tambahan, pemenang harus ditentukan lewat titik putih.

Drama Adu Penalti

Dalam babak adu penalti, empat eksekutor Leeds United, yakni Joel Piroe, Dominic Calvert-Lewin, Brenden Aaronson, dan Sean Longstaff, sukses menjalankan tugas dengan sempurna. Sebaliknya, dua penendang Birmingham gagal setelah eksekusi Tommy Doyle ditepis Lucas Perri dan tembakan Patrick Roberts melambung di atas mistar.

Hasil ini membawa Leeds United melaju ke babak berikutnya, sekaligus menjaga harapan mereka untuk meraih trofi di kancah domestik musim ini. Sementara itu, Birmingham City harus tersingkir meski memberikan perlawanan yang sangat merepotkan tim kasta tertinggi.

Susunan Pemain:

Birmingham City: Allsop; Laird, Sanderson, Bielik, Buchanan; Tommy Doyle, Paik Seung-ho; Patrick Roberts, Willumsson, Ibrahim Osman; Jay Stansfield.

Leeds United: Lucas Perri; Gray, Rodon, Struijk, Firpo; Sean Longstaff, Ampadu; Noah Okafor, Aaronson, Lukas Nmecha; Dominic Calvert-Lewin.