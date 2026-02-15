Marseille (Lampost.co)–Pertandingan sengit tersaji di Stadion Orange Velodrome saat Olympique de Marseille menjamu Strasbourg dalam lanjutan pekan ke-22 Ligue 1 musim 2025/2026, Sabtu (14/2/2026). Meski sempat unggul lebih dahulu, Les Phoceens harus puas berbagi poin setelah laga berakhir imbang dengan skor 2-2.

Hasil ini membuat persaingan di papan atas klasemen Ligue 1 makin panas. Marseille yang berupaya mengejar posisi tiga besar kini harus tertahan di peringkat keempat. Sedangkan Strasbourg terus menunjukkan performa impresif sebagai kuda hitam di peringkat kedelapan.

Jalannya Pertandingan

Bermain di depan pendukung sendiri, Marseille langsung menekan sejak menit awal. Mason Greenwood membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-14. Penyerang asal Inggris tersebut memanfaatkan umpan matang dari lini tengah sebelum melepaskan tembakan akurat yang gagal kiper Strasbourg halau.

Marseille terus mendominasi penguasaan bola dengan kehadiran pemain kunci seperti Amine Gouiri dan bek berpengalaman Benjamin Pavard yang menjaga kedalaman lini belakang. Namun, Strasbourg memberikan perlawanan yang sangat disiplin. Serangan balik cepat Strasbourg sering merepotkan pertahanan Marseille yang dikawal Nayef Aguerd.

Strasbourg berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Joaquín Panichelli yang tampil tajam di lini depan. Drama berlanjut di babak kedua ketika kedua tim saling bertukar serangan. Amine Gouiri sempat membawa Marseille kembali unggul. Namun, semangat pantang menyerah tim tamu membuahkan hasil lewat gol penyeimbang dari Diego Moreira yang memastikan skor menjadi 2-2 hingga peluit panjang berbunyi.

Dampak Klasemen

Dengan tambahan satu poin ini, Marseille kini mengoleksi 40 poin dari 22 pertandingan dan tetap berada di jalur kualifikasi Liga Champions. Sementara itu, Strasbourg tetap kokoh di papan tengah dengan 31 poin. Ini membuktikan mereka adalah salah satu tim yang paling sulit kalah di musim 2025/2026 ini.

Pelatih Marseille menyatakan kekecewaannya karena gagal mengamankan poin penuh di kandang. Fokus kami sekarang adalah memulihkan kondisi fisik pemain karena jadwal padat di bulan Februari ini, termasuk persiapan untuk laga krusial di kompetisi Eropa pekan depan, ujarnya usai pertandingan.

Selanjutnya, Marseille akan bertandang ke markas Brest pada 20 Februari 2026. Sedangkan Strasbourg akan menjamu Nice di laga berikutnya.

Statistik Pertandingan