Leverkusen (Lampost.co)—Bayer Leverkusen memastikan diri melangkah ke babak semifinal DFB Pokal 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 saat menjamu St. Pauli di BayArena, Rabu (4/2/2026) dini hari WIB. Tampil dominan di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Kasper Hjulmand membuktikan kelasnya atas tim tamu.

Tiga gol kemenangan Die Werkself masing-masing berasal dari Martin Terrier, Patrik Schick, dan Jonas Hofmann. Hasil ini sekaligus menjaga harapan Leverkusen untuk meraih trofi mayor di musim 2025/2026.

Dominasi Sejak Menit Awal

Bayer Leverkusen langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit babak pertama berbunyi. Mengandalkan motor serangan Malik Tillman dan Aleix Garcia di lini tengah, tuan rumah terus menekan pertahanan St. Pauli yang dikawal Karol Mets dkk.

Kebuntuan pecah pada menit ke-22. Berawal dari skema serangan balik cepat, Alejandro Grimaldo melepaskan umpan silang akurat yang berhasil Martin Terrier selesaikan dengan sontekan tajam. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum meskipun Leverkusen memiliki beberapa peluang emas tambahan.

Di babak kedua, Patrik Schick menggandakan keunggulan pada menit ke-58 melalui sundulan keras memanfaatkan sepak pojok. St. Pauli yang mencoba keluar dari tekanan praktis tidak mampu menembus pertahanan solid Leverkusen yang digalang Robert Andrich dan Jarell Quansah.

Gol penutup tuan rumah tercipta oleh pemain pengganti Jonas Hofmann di masa injury time menit ke-90+2. Tendangan mendatar Hofmann ke pojok gawang Ben Alexander Voll memastikan kemenangan mutlak 3-0 untuk Die Werkself.

Era Baru Kasper Hjulmand

Kemenangan ini menegaskan progres positif Leverkusen di bawah kendali Kasper Hjulmand. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan dari Erick ten Hag, Kasper Hjulmand melakukan revolusi taktis. Dia mengombinasikan pemain berpengalaman seperti Lucas Vazquez dengan talenta muda potensial.

Meskipun di ajang Bundesliga Leverkusen masih tertahan di posisi keenam hingga pekan ke-20, performa mereka di kompetisi piala domestik sangat impresif. Keberhasilan menembus semifinal DFB-Pokal 2026 menjadi bukti mental juara tetap terjaga di BayArena.

Jalan Menuju Final

Dengan hasil ini, Leverkusen menyusul beberapa tim unggulan lain yang telah lebih dahulu memastikan tempat di babak empat besar. Undian untuk partai semifinal segera berlangsung. Fokus Hjulmand kini akan kembali ke Bundesliga untuk memperbaiki posisi tim di klasemen sementara.

Di sisi lain, bagi St. Pauli, kekalahan ini membuat mereka kini bisa sepenuhnya fokus pada perjuangan menghindari degradasi di kasta tertinggi Liga Jerman musim ini.

Susunan Pemain:

Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba; Lucas Vazquez, Exequiel Palacios, Aleix Garcia, Alejandro Grimaldo; Malik Tillman, Martin Terrier; Patrik Schick.

St. Pauli: Ben Alexander Voll; Tomoya Ando, James Sands, Karol Mets; Arkadiusz Pyrka, Mathias Rasmussen, Joel Chima Fujita, Louis Oppie; Danel Sinani, Mathias Pereira Lage; Martijn Kaars.